[서울데이터랩]‘엑시큐어하이트론’ 10.64% 상승…실시간 상승률 1위

정연호 기자
입력 2025 09 19 09:21 수정 2025 09 19 09:21
19일 오전 9시 10분 엑시큐어하이트론(019490)가 등락률 +10.64%로 상승률 1위를 차지했다. 엑시큐어하이트론은 개장 직후 5분간 432,685주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 70원 오른 728원이다.

한편 엑시큐어하이트론의 PER은 0.54로 매우 낮은 수치를 기록하고 있어, 비교적 저평가된 주식으로 해석될 수 있다.

이어 상승률 2위 호텔신라(008770)는 현재가 57,900원으로 주가가 9.25% 상승하고 있다. 상승률 3위 호텔신라우(008775)는 현재 46,000원으로 6.11% 상승 중이다. 상승률 4위 현대로템(064350)은 5.92% 상승하며 223,500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 롯데손해보험(000400)은 4.94%의 상승세를 타고 1,911원에 거래되고 있다.

6위 신세계(004170)는 현재가 204,500원으로 4.93% 상승 중이다. 7위 SNT다이내믹스(003570)는 현재가 68,800원으로 3.93% 상승 중이다. 8위 에스원(012750)은 현재가 84,000원으로 3.83% 상승 중이다. 9위 KIWOOM 글로벌AI반도체(473490)는 현재가 18,740원으로 3.42% 상승 중이다. 10위 미래산업(025560)은 현재가 11,660원으로 3.19% 상승 중이다.



이밖에도 카카오(035720) ▲3.09%, 제주은행(006220) ▲2.93%, 녹십자홀딩스(005250) ▲2.69%, 두산(000150) ▲2.68% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
