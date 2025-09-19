logo
[서울데이터랩]현대차 2.52% 하락하며 시장 혼조세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 19 13:35 수정 2025 09 19 13:35
코스피 주요 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 79,950원으로 전 거래일 대비 0.68% 하락하고 있다. 삼성전자는 상장주식수 5,919만6,638주에 외국인비율이 51.12%로 나타났으며, 거래량은 1,039만2,946주를 기록 중이다. PER은 17.86, ROE는 9.03으로 재무 지표에서도 안정적인 모습을 보인다. 같은 반도체 업종의 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원)도 352,500원에 거래되며 0.14% 하락 중이다. 이 종목은 외국인비율 56.21%와 거래량 190만6,110주를 기록했고, PER은 8.89, ROE는 31.06으로 수익성이 양호하다.

LG에너지솔루션(373220)은 1.55% 하락하며 349,000원에 거래되고 있으며, 현대차(005380)는 2.52%까지 떨어져 213,000원을 기록하고 있다. 이에 반해 한화에어로스페이스(012450)는 1.17% 상승하며 1,035,000원에 거래 중이다. KB금융(105560)과 기아(000270)는 각각 0.94%와 0.98% 하락하여 116,300원과 101,100원에 거래되고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲0.47%, 두산에너빌리티(034020) ▲0.66%, NAVER(035420) ▼0.84%, 한화오션(042660) ▲0.18%, 삼성물산(028260) ▲0.66%, 신한지주(055550) ▲0.43%, 삼성생명(032830) ▼0.97%, 카카오(035720) ▲3.79%, HD한국조선해양(009540) ▼0.61%, SK스퀘어(402340) ▲1.68% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체적으로 시장은 혼조세를 나타내며, 외국인 투자가 활발한 종목들이 비교적 안정적인 흐름을 보이고 있다. 거래량이 많은 종목들은 등락폭이 크지 않은 모습을 보이며, 시장 참여자들의 신중한 매매가 이어지고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
