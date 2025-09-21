logo
[서울데이터랩]밈코어 아스터 니어프로토콜, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 21 13:38 수정 2025 09 21 13:38
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 21일 0시 기준 최근 1시간 동안 시가총액 300위권 내 암호화폐 중 밈코어가 가장 높은 상승률을 기록했다. 밈코어의 현재가는 3576원이며, 1시간 등락률은 6.97%에 이른다. 24시간 기준으로는 9.63% 상승하며 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 24시간 동안 481억 1235만 원에 달해 활발한 거래가 이루어지고 있다.

아스터 역시 주목할 만하다. 현재가 1712원으로 1시간 동안 4.54% 상승했다. 특히 24시간 동안 무려 85.93%의 등락률을 기록하며 강한 상승 흐름을 보이고 있다. 24시간 거래량은 1조 4893억 원에 달해 높은 관심을 받고 있다.

니어프로토콜도 1시간 동안 2.05% 상승했으며, 24시간 기준으로는 0.43% 상승했다. 현재가는 4441원으로 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 24시간 거래량은 4792억 2628만 원이다.

엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 2.04% 상승했다. 현재가는 1만 5936원이고, 그러나 24시간 기준으로는 -6.72% 하락했다. 24시간 거래량은 2609억 24만 원으로 나타났다.

갈라의 경우, 현재가 24원으로 1시간 동안 2.03% 상승했다. 24시간 기준으로는 0.52% 상승을 기록하며 소폭의 상승세를 유지하고 있다. 24시간 거래량은 1042억 8948만 원이다.



한편, 이더파이는 1시간 동안 1.95% 상승했으며, 현재가는 2146원이다. 24시간 기준으로는 약간의 하락세를 보여 -0.11%의 등락률을 기록했다. 같은 시각 스토리는 1시간 동안 1.93% 상승하여 현재가 1만 5217원을 기록하고 있으며, 24시간 기준으로는 2.48% 상승했다.

셀레스티아는 1시간 동안 1.69% 상승하며 현재가 2423원이다. 24시간 등락률은 -0.30%로 소폭 하락했다. 커브 파이낸스 토큰은 1시간 동안 1.67% 상승하여 현재가 1105원이다. 24시간 기준으로는 1.70% 상승한 것으로 나타났다. 마지막으로 팬케이크스왑은 1시간 동안 1.57% 상승하여 현재가 4007원을 기록하고 있으며, 24시간 기준으로는 7.65% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
