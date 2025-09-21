logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]펌프·밈코어·팬케이크스왑, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 21 13:38 수정 2025 09 21 13:38
기사 소리로 듣기
다시듣기


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 기준 시가총액 300위권 내에서 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 펌프이다. 펌프는 현재 10원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 4.41% 상승했다. 24시간 등락률은 3.46%로, 단기적으로도 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 펌프의 24시간 거래량은 6400억 276만 원에 달하며, 시가총액은 3조 6496억 원으로 47위에 랭크되어 있다.

밈코어 역시 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 현재 3702원에 거래되고 있는 밈코어는 1시간 동안 3.49% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 13.08%로, 상당한 변동성을 보여주고 있다. 밈코어의 24시간 거래량은 527억 9048만 원이며, 시가총액은 3조 8487억 원으로 시가총액 순위 43위를 기록하고 있다.

팬케이크스왑은 현재 4062원에 거래되며, 1시간 동안 1.37% 상승했다. 24시간 등락률은 9.13%로, 최근 안정된 상승세를 보이고 있다. 팬케이크스왑의 24시간 거래량은 2701억 7892만 원이며, 시가총액은 1조 4039억 원으로 시가총액 순위 81위에 위치해 있다.

같은 시각 소닉SVM은 405원에 거래되며, 1시간 동안 0.94% 상승했다. 24시간 등락률은 -3.32%로, 최근 하락세를 보이고 있다. 플로키는 현재 0.137원에 거래되며, 1시간 동안 0.91% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 2.16%로, 소폭 상승세를 기록 중이다.



한편, 비트겟토큰은 7384원에 거래되며, 1시간 동안 0.88% 상승했다. 24시간 등락률은 3.05%로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 비앤비는 현재 142만 7128원에 거래되며, 1시간 동안 0.82% 상승했다. 24시간 동안의 등락률은 3.90%이다. 비트텐서는 48만 4836원에 거래되며, 1시간 동안 0.68% 상승했다. 24시간 동안은 -0.61%로 하락세를 보이고 있다. 수이는 5159원에 거래되며, 1시간 동안 0.61% 상승했고, 테조스는 1075원에 거래되며 같은 1시간 동안 0.61% 상승했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

    thumbnail - “여자 될래”…직접 칼로 ‘그곳’ 시술한 男 ‘끔찍한 최후’

  2. “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

    thumbnail - “신체부위 ‘이 곳’ 관리 안 하면 췌장암 위험 높아진다”

  3. “서핑보드 좀 빌려주세요!” 2m 파도 뚫고 관광객 구한 제주 경찰

    thumbnail - “서핑보드 좀 빌려주세요!” 2m 파도 뚫고 관광객 구한 제주 경찰

  4. 10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

    thumbnail - 10대男에 수면제 먹이고 ‘음란행위’ 40대 男약사…발칵 뒤집힌 日

  5. 강동원·씨엘까지 터졌다…‘이 의혹’ 논란에 경찰 수사 착수

    thumbnail - 강동원·씨엘까지 터졌다…‘이 의혹’ 논란에 경찰 수사 착수

  6. “이런 모습 처음”…김희애, 헤어롤 주렁주렁 출근길 포착

    thumbnail - “이런 모습 처음”…김희애, 헤어롤 주렁주렁 출근길 포착
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved