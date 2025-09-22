logo
[서울데이터랩]아스터 엠와이엑스 파이낸스 OKX 토큰 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 08:45
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 16일 기준 아스터가 1시간 등락률 5.51%로 가장 높은 상승세를 보이고 있다. 현재 아스터의 가격은 2301원이며, 24시간 등락률은 35.76%로 지속적인 상승세를 기록 중이다. 아스터의 24시간 거래량은 3조 5201억 원에 달하며, 시가총액은 3조 8144억 원으로 시가총액 순위 43위에 위치하고 있다. 이러한 추세는 아스터가 시장에서 투자자들의 높은 관심을 받고 있음을 시사한다.

엠와이엑스 파이낸스는 1시간 등락률이 3.32%로 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재 거래 가격은 1만 3964원이다. 그러나 24시간 등락률은 -12.38%로 하락세를 보였으며, 거래량은 2989억 7995만 원이다. 시가총액은 2조 7526억 원으로 57위에 랭크되어 있다. 엠와이엑스 파이낸스의 단기적인 상승은 있지만, 최근 24시간 동안의 가격 변동성을 주목해야 할 필요가 있다.

OKX 토큰은 현재 가격이 27만 9051원이며, 1시간 등락률은 0.81%이다. 24시간 등락률은 3.08%로 상승세를 보이고 있으며, 거래량은 3320억 2972만 원이다. 시가총액은 5조 8600억 원으로, 시가총액 순위 33위를 기록하고 있다. 이러한 상승세는 투자자들 사이에서 OKX 토큰의 수요가 증가하고 있음을 나타낸다.



한편, 페치는 1시간 등락률이 0.45%이며, 현재 가격은 899원이다. 24시간 등락률은 -0.94%로 나타나고 있다. 소닉SVM은 0.38%의 1시간 상승률로 현재 402원에 거래되고 있다. 지캐시는 1시간 등락률이 0.30%로, 가격은 7만 2035원이다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 등락률 0.18%로 339원에 거래 중이다. 스카이 프로토콜은 0.10% 상승하면서 98원의 가격을 유지하고 있다. 게이트 토큰은 0.08%의 상승률로 2만 3844원에 거래 중이며, 트론은 0.04% 상승해 481원이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
