[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(9월 22일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.87%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 82,000원으로 전 거래일 대비 2.89% 상승 중이다. 거래량은 1,852,303주로 활발한 거래가 이루어지고 있으며 시가는 81,500원이다.이어 알테오젠(196170)이 검색비율 2위를 기록하며 7.09%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 5.10% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.14%의 등락률로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 검색비율 5위 두산로보틱스(454910)는 11.45%의 급등세를 보이고 있다.6위 카카오(035720)는 등락률 0.15%로 보합세를 보이고 있다. 7위 한화오션(042660)은 -1.07%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 레인보우로보틱스(277810)는 2.90% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 9위 NAVER(035420)는 -0.43% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 10위 현대로템(064350)은 하락률 1.96%로 하락세를 보이고 있다.이 밖에도 박셀바이오(323990) ▲11.57%, 알테오젠 ▲7.09%, 하이젠알앤엠(160190) ▲6.37%, 두산에너빌리티 ▲5.10%, 삼성전자 ▲2.89%, 레인보우로보틱스 ▲2.90%, 로보티즈(108490) ▲2.42%, 현대차(005380) ▲0.58%, 한화시스템(272210) ▲0.34%, 다날(064260) ▼0.90% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자