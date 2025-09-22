[서울데이터랩]한화오션 2.15% 하락하며 시장 주목받아

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.22일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 83,750원으로 전 거래일 대비 5.08% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 51.11%에 달하는 이 종목은 PER 18.71, ROE 9.03으로, 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원)은 352,000원으로 0.28% 하락하며 거래량 2,924,430주를 기록 중이다. 외국인비율이 56.08%로 높으며, PER 8.88, ROE 31.06을 보이고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 0.43% 상승한 351,000원, 삼성바이오로직스(207940)은 0.10% 상승한 1,025,000원, 삼성전자우(005935)는 3.97% 상승한 66,750원으로 각각 거래되고 있다. 반면, 한화에어로스페이스(012450)는 1.17% 하락한 1,010,000원, 현대차(005380)는 1.87% 상승한 218,000원, KB금융(105560)는 0.09% 하락한 116,400원, HD현대중공업(329180)는 0.91% 상승한 497,500원, 기아(000270)는 0.69% 상승한 102,300원을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▲2.30%, 셀트리온(068270) ▼0.82%, NAVER(035420) ▼1.39%, 신한지주(055550) ▲0.14%, 삼성물산(028260) ▲1.48%, 한화오션(042660) ▼2.15%, 삼성생명(032830) ▲0.98%, 카카오(035720) ▼1.34%, 현대모비스(012330) ▲0.97%, HD한국조선해양(009540) ▼1.35% 등의 성적을 기록하고 있다.전반적으로 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 가운데, 외국인비율이 높은 종목들이 긍정적인 주가 흐름을 보이고 있다. 거래량이 많은 종목의 경우, 비교적 안정적인 등락률을 보이며 시장의 관심을 받고 있는 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자