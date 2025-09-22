logo
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 15:43 수정 2025 09 22 15:43
삼성전자(005930)가 9월 22일 장 마감 5분 만에 16.05%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 83,500원으로 전 거래일 대비 4.77% 상승하며 마감했다. 거래량은 27,457,717주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 디앤디파마텍(347850)은 상승률 29.90%로 상한가 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 -0.57% 하락 마감했다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 7.30% 상승 마감했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 2.63% 상승 마감했다.

6위 로보티즈(108490)는 등락률 5.43%로 상승을 기록했다. 7위 삼천당제약(000250)은 13.22%의 급등세로 마감했다. 8위 카카오(035720)는 -0.90%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 9위 대화제약(067080)은 27.01%의 급등세로 거래를 마쳤다. 10위 한화오션(042660)은 -1.88% 하락했다.



이 밖에도 HJ중공업(097230) ▼0.17%, 펩트론(087010) ▲5.01%, NAVER(035420) ▼0.85%, 삼성전기(009150) ▲4.70%, 유한양행(000100) ▲3.88%, 두산로보틱스(454910) ▲7.23%, 삼성전자우(005935) ▲3.89%, 올릭스(226950) ▲1.60%, 현대로템(064350) ▼3.91%, 엘앤씨바이오(290650) ▲5.16% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
