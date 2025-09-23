logo
[서울데이터랩]스토리 아발란체 스카이 프로토콜 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 23 08:46 수정 2025 09 23 08:46
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 300위권 내에서 1시간 동안 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 스토리다. 현재 스토리의 가격은 1만 9969원이며, 1시간 등락률은 4.02%이다. 24시간 등락률은 4.94%로, 단기적인 상승세를 유지하고 있다. 스토리는 24시간 거래량이 8303억 8766만 원에 달하며, 시가총액은 6조 2458억 원으로 시가총액 순위 30위에 위치하고 있다.

두 번째로 상승률이 높은 종목은 아발란체로, 현재 가격은 4만 4551원이다. 1시간 등락률은 2.36% 상승하였지만, 24시간 등락률은 -3.25%로 하락세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 2조 1574억 원이며, 시가총액은 18조 8128억 원으로 시가총액 순위 14위에 랭크되어 있다. 아발란체는 단기적으로 상승했으나, 전반적인 하락세를 보여 주의가 필요하다.

스카이 프로토콜은 1시간 등락률이 1.38%로 증가하면서 주목받고 있다. 현재 가격은 95원이며, 24시간 동안 -2.14% 하락했다. 스카이 프로토콜의 24시간 거래량은 814억 4338만 원, 시가총액은 2조 2384억 원으로 시가총액 순위 61위에 위치해 있다. 단기 상승을 보였으나, 전반적인 시세는 하락세이다.

지캐시는 1시간 동안 1.27% 상승하며 현재 가격은 6만 7316원이다. 그러나 24시간 등락률은 -6.29%로 하락했다. 거래량은 629억 1322만 원이며, 시가총액은 1조 923억 원이다. 시가총액 순위는 92위로, 최근 하락세가 지속되고 있어 주의가 필요하다.

아스터는 1시간 동안 1.10% 상승하였고, 현재 가격은 1933원이다. 24시간 등락률은 -13.27%로 상당한 하락폭을 기록하고 있다. 24시간 거래량은 2조 9837억 원, 시가총액은 3조 2047억 원으로 시가총액 순위 48위에 올라와 있다. 아스터는 단기 상승에도 불구하고 전반적인 하락세가 두드러진다.



한편, 딕시는 1시간 동안 1.08% 상승하여 현재 가격은 1만 5482원이다. 맨틀은 0.92% 상승하며 2312원, 크로노스는 0.91% 상승하여 289원에 거래되고 있다. 에스피엑스6900은 0.89% 상승하여 1532원에 거래되고 있다. 이들 종목은 각각의 상승률에도 불구하고 스토리, 아발란체, 스카이 프로토콜, 지캐시, 아스터에 비해 상대적으로 낮은 상승세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
