[서울데이터랩]한미약품 7.51% 상승…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 23 09:19 수정 2025 09 23 09:19
23일 오전 9시 10분 한미약품(128940)가 등락률 +7.51%로 상승률 1위를 차지했다. 한미약품은 개장 직후 5분간 43,899주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 27,500원 오른 393,500원이다.

한편 한미약품의 PER은 46.96이며, ROE는 11.89%로 수익성 측면에서 양호한 편이다.

이어 상승률 2위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 13,510원으로 주가가 7.14% 상승하고 있다. 상승률 3위 일진전기(103590)는 현재 37,450원으로 6.70% 상승하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 신성이엔지(011930)는 6.64% 상승하며 1,928원에 거래되고 있다. 상승률 5위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 6.38%의 상승세를 타고 32,500원에 거래되고 있다.

6위 우진(105840)은 현재가 13,810원으로 6.07% 상승 중이다. 7위 HD현대일렉트릭(267260)은 현재가 617,000원으로 5.47% 상승 중이다. 8위 HD현대에너지솔루션(322000)은 현재가 53,800원으로 4.87% 상승 중이다. 9위 한국앤컴퍼니(000240)는 현재가 24,000원으로 4.58% 상승 중이다. 10위 한미사이언스(008930)는 현재가 43,150원으로 4.48% 상승 중이다.



이밖에도 SK이터닉스(475150) ▲3.21%, 효성중공업(298040) ▲2.98%, 노루홀딩스우(000325) ▲2.76%, LS ELECTRIC(010120) ▲2.73%, 일동제약(249420) ▲2.67%, SK스퀘어(402340) ▲2.67%, 씨에스윈드(112610) ▲2.63%, 제일기획(030000) ▲2.46%, 한올바이오파마(009420) ▲2.42%, OCI(456040) ▲2.40% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
