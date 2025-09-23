logo
9월 23일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 23 17:17
9월 23일 한국거래소에 따르면, 텔코웨어(078000)는 전 거래일 대비 29.97% 상승한 18,910원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 29.95% 상승한 39,700원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 코오롱모빌리티그룹(450140)은 20.30% 상승한 15,170원에, 우진(105840)은 15.98% 상승한 15,100원에, 이수스페셜티케미컬(457190)은 12.28% 상승한 51,200원에 거래를 마감했다.

DI동일은 전 거래일 대비 29.88% 하락한 25,700원에 거래를 마치며 금일 코스피 하락률 1위를 기록했다. 농심홀딩스는 8.71% 하락한 108,000원에, 삼진제약은 6.97% 하락한 19,630원에, 코아스는 6.70% 하락한 5,710원에, 만호제강은 6.21% 하락한 35,500원에 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 22,655,011주의 거래량을 기록하며 1.44% 상승한 84,700원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 3,170,457주가 거래되며 2.85% 상승한 361,000원에, LG에너지솔루션은 177,389주가 거래되며 2.29% 상승한 357,000원에, 삼성바이오로직스는 77,388주가 거래되며 0.97% 상승한 1,036,000원에 거래를 마감했다. 삼성전자우는 2,388,172주의 거래량을 기록하며 0.75% 상승한 67,200원에, 현대차는 473,760주가 거래되며 0.46% 상승한 219,000원에 거래를 마쳤다. 셀트리온은 2,543,427주의 거래량을 바탕으로 8.93% 상승한 184,200원에 거래를 마감했다. 한화에어로스페이스는 148,757주의 거래량을 기록하며 1.76% 하락한 1,004,000원에 거래를 마쳤다. KB금융은 824,229주가 거래되며 1.28% 하락한 115,400원에, HD현대중공업은 117,984주가 거래되며 0.60% 하락한 494,500원에 거래를 마감했다.

금일 코스피 주요 종목들은 상승세가 두드러졌다. 특히 시가총액 상위 종목 중에서도 많은 종목이 상승세를 보였다. 투자자들은 이러한 시장 흐름을 주의 깊게 살펴보고 적절한 투자 전략을 세울 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
