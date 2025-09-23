logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 23 17:17 수정 2025 09 23 17:17
기사 소리로 듣기
다시듣기


삼성전자(005930)가 9월 23일 장 마감 5분 만에 14.71%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 84,700원으로 전 거래일 대비 1.44%(1,200원) 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 22,651,144주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 셀트리온(068270)은 상승률 8.93%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 2.85% 상승 마감했다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 하락률 4.67%로 하락했다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 1.12% 상승하며 강보합으로 마감했다.

6위 알테오젠(196170)은 등락률 -4.93%로 하락을 기록했다. 7위 로보티즈(108490)는 12.53%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 DI동일(001530)은 -29.88%의 하락세로 최저가를 기록했다. 9위 한미반도체(042700)는 3.00% 상승 마감했다. 10위 에스투더블유(488280)는 29.98% 상승하며 상한가로 마감했다.



이 밖에도 한화오션(042660) ▲0.82%, NAVER(035420) ▼0.43%, 한라캐스트(125490) ▲23.01%, HJ중공업(097230) ▼2.23%, HMM(011200) ▼2.97%, 삼성전자우(005935) ▲0.75%, 디앤디파마텍(347850) ▼4.64%, 테크윙(089030) ▲5.45%, 현대차(005380) ▲0.46%, 삼성SDI(006400) ▲1.20% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

    thumbnail - ‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

  2. ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

    thumbnail - ‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

  3. 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

    thumbnail - 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

  4. 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

    thumbnail - 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

  5. “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

    thumbnail - “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

  6. 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

    thumbnail - 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved