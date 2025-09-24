logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 24 08:58 수정 2025 09 24 08:58
기사 소리로 듣기
다시듣기


23일(현지시간), 미국 증시의 주요 지수들은 전반적으로 하락세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수는 모두 하락했으며, 특히 나스닥 종합 지수는 큰 폭의 하락을 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,292.78로 마감하여 전일 대비 88.76포인트 하락(-0.19%)했다. 거래량은 552,042천주로 집계되었으며, 시작가는 46,364.11, 최고가는 46,714.27, 최저가는 46,217.58이었다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,573.47을 기록하며 215.50포인트 하락(-0.95%)했다. 하루 거래량은 1,736,947천주였으며, 시작가 22,782.72, 최고가 22,785.13, 최저가 22,539.04로 나타났다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,656.92로 마감하여 전일 대비 36.83포인트 하락(-0.55%)했다. 거래량은 3,104,179천주로 기록되었고, 시작가는 6,692.44, 최고가는 6,699.52, 최저가는 6,645.58이었다.

반면, 다우운송 지수는 15,703.36으로 마감하며 92.42포인트 상승(0.59%)했다. 필라델피아 반도체 지수는 6,308.21로 마감하여 전일 대비 21.91포인트 하락(-0.35%)했다. 나스닥 100 지수는 24,580.17로 마감하며 180.91포인트 하락(-0.73%)했다.

한편, VIX 지수는 16.64로 마감하여 전일 대비 0.54포인트 상승(3.35%)했다. VIX 지수가 20 미만인 것은 시장이 비교적 안정적인 상태임을 시사한다.

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

    thumbnail - 백종원, 결국 한국 떠났다…“‘이것’ 알리기 위해” 놀라운 근황

  2. 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

    thumbnail - 음주단속에 車 버리고 도주…끝내 붙잡힌 ‘165만 유튜버’

  3. “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

    thumbnail - “처남댁과 바람난 남편…따졌더니 정신병원에 감금시켰다”

  4. “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

    thumbnail - “내연녀 붙잡으려 처자식 넷 몰살”…방화 후 그는 PC방에서 태연히...

  5. 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

    thumbnail - 질병청도 개인정보 유출…“이름·BMI·질병정보까지”

  6. “다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생

    thumbnail - “다이소에서 산 ‘건기식’ 이 제품, 반품하세요”…간염 증상 발생
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved