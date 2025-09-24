logo
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 24 09:29 수정 2025 09 24 09:29
오늘(9월 24일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 ##삼성전자(005930)_0##가 개장 5분 만에 14.33%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 84,850원으로 전 거래일 대비 0.18% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,224,060주를 기록했다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 0.55%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.79% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 DI동일(001530)은 개장 초반부터 10.51%의 하락률로 급락 중이다. 검색비율 5위 셀트리온(068270)은 0.81% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.

6위 카카오(035720)는 등락률 1.34%로 상승세를 보이고 있다. 7위 알테오젠(196170)은 0.83%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한화오션(042660)은 0.18%의 보합세를 보이고 있다. 9위 한미반도체(042700)는 0.10% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 로보티즈(108490)는 상승률 2.72%로 주가가 다소 상승하고 있다.



이 밖에도 아난티(025980) ▼5.18%, HJ중공업(097230) ▲1.58%, NAVER(035420) ▲0.22%, 현대차(005380) ▼0.23%, 한라캐스트(125490) ▲1.73%, 대한전선(001440) ▲0.13%, 삼성SDI(006400) ▼0.83%, 테크윙(089030) ▲0.33%, 현대로템(064350) ▲1.79%, 에코프로비엠(247540) ▲0.51% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
