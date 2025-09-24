[서울데이터랩]엑셀세라퓨틱스 24.88% 폭등…실시간 상승률 1위

24일 오전 9시 15분 엑셀세라퓨틱스(373110)가 등락률 +24.88%로 상승률 1위를 차지했다. 엑셀세라퓨틱스는 개장 직후 943,762주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 770원 오른 3,865원이다.한편 엑셀세라퓨틱스의 PER은 -4.05로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -165.90%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 포스코엠텍(009520)은 현재가 15,020원으로 주가가 18.55% 급등하고 있다. 상승률 3위 엑사이엔씨(054940)는 현재 832원으로 16.20% 급등하며 활발한 거래를 보이고 있다. 상승률 4위 에스투더블유(488280)는 13.80% 상승하며 33,800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유니슨(018000)은 8.99%의 상승세를 보이며 1,236원에 거래되고 있다.6위 지엔씨에너지(119850)는 현재가 34,050원으로 8.96% 상승 중이다. 7위 미래나노텍(095500)은 현재가 10,330원으로 8.85% 상승 중이다. 8위 코난테크놀로지(402030)는 현재가 28,350원으로 7.59% 상승 중이다. 9위 엘앤씨바이오(290650)는 현재가 61,800원으로 7.48% 상승 중이다. 10위 케이엔제이(272110)는 현재가 26,450원으로 7.30% 상승 중이다.이밖에도 비츠로셀(082920) ▲7.08%, 중앙에너비스(000440) ▲7.05%, 엘오티베큠(083310) ▲6.97%, 제너셈(217190) ▲6.81%, 강원에너지(114190) ▲6.54%, 한국첨단소재(062970) ▲6.02%, 하이드로리튬(101670) ▲6.00%, 한스바이오메드(042520) ▲5.93%, 심텍(222800) ▲5.89%, 성광벤드(014620) ▲5.81% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자