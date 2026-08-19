[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…ISC·HPSP 급등, 알테오젠 강세

19일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 나타내고 있다. 시총 1위 알테오젠(196170)은 30만 7000원으로 전일 대비 9000원(3.02%) 오르며 상위 대형주 가운데 비교적 견조한 흐름을 이어가고 있다. 에코프로(086520)는 8만 7700원으로 0.69%, 에코프로비엠(247540)은 11만 800원으로 1.56% 상승해 2차전지 대표주도 소폭 강세를 보이고 있다.반면 로봇주와 일부 고평가 성장주는 약세다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만 4500원으로 1.17% 내렸고, 주성엔지니어링(036930)도 17만 7000원으로 1.28% 하락했다. HLB(028300)는 4만 2800원으로 0.81% 밀렸고, 파두(440110)는 6만 5500원으로 4.10% 하락해 시총 상위권 내 낙폭이 두드러졌다. 삼천당제약(000250)도 18만 4600원으로 0.05% 약보합세를 나타냈다.장중 수급과 주가 탄력은 반도체 관련주에 집중되는 모습이다. 이오테크닉스(039030)는 43만 5500원으로 5.19% 뛰었고, ISC(095340)는 18만 1100원으로 8.38%, HPSP(403870)는 4만 6200원으로 8.32% 급등했다. 특히 HPSP는 거래량이 453만 7983주로 시총 상위주 가운데 가장 활발한 거래를 보이며 매수세가 집중됐다. 심텍(222800)도 11만 3900원으로 2.71% 올랐고, 원익IPS(240810)와 피에스케이(319660) 역시 각각 0.98%, 0.45% 상승했다.바이오주도 종목별 차별화가 뚜렷하다. 에이비엘바이오(298380)는 8만 1400원으로 2.01% 상승했고, 펩트론(087010)은 18만 8800원으로 4.89% 오르며 강세를 보였다. 리가켐바이오(141080)도 10만 5900원으로 0.76% 상승했다. 반면 HLB는 하락세를 나타내며 같은 바이오 내에서도 온도차를 보였다. 파마리서치(214450)는 39만 3500원으로 0.13% 상승하며 보합권에서 등락하고 있다.외국인 보유 비중이 높은 종목들의 흐름도 눈에 띈다. HPSP의 외국인비율은 32.96%, 리노공업(058470)은 31.85%, ISC는 30.18%, 이오테크닉스는 28.09%로 집계됐다. 이 가운데 리노공업은 6만 9000원으로 1.77% 상승했고, 이오테크닉스와 ISC, HPSP 역시 나란히 강세를 나타내 외국인 선호 반도체주가 상대적 우위를 보였다.전체적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 반도체 장비·소부장과 일부 바이오가 지수를 떠받치는 반면 로봇, 일부 제약·성장주는 쉬어가는 장세로 요약된다. 대형주 내 업종별 순환매가 빠르게 전개되면서 종목별 수익률 격차가 확대되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자