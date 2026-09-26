“설욕 기회 왔다” 한국 야구, 중국 꺾고 결승행…일본과 ‘재격돌’

26일 오후 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 2차전 대한민국과 중국의 경기 7회초 이닝을 무실점으로 끝낸 대한민국 선발투수 최민석이 환하게 미소 짓고 있다. 2026.9.26. 뉴스1

26일 오후 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 슈퍼라운드 2차전 대한민국과 중국의 경기에서 9대 2로 승리해 일본과의 결승전으로 향하게 된 대한민국 야구대표팀이 승리를 자축하고 있다. 2026.9.26. 뉴스1

대한민국 야구 대표팀이 중국을 꺾고 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승에 올랐다. 결승 상대는 일본이다. 한국은 일본을 상대로 대회 5회 연속 금메달에 도전한다.류지현 감독이 지휘하는 한국은 26일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 야구 슈퍼라운드 2차전에서 중국에 9대2로 승리했다.이로써 한국은 슈퍼라운드를 2승1패로 마무리하며 결승 진출을 확정했다. 이날 대만을 7대3으로 제압한 일본이 3승으로 1위를 차지했고, 한국은 2위로 결승행 티켓을 거머쥐었다. 1승2패를 기록한 대만은 슈퍼라운드 3전 전패를 당한 중국과 동메달 결정전을 치른다.한국과 일본의 결승전은 27일 오후 6시30분 같은 경기장에서 열린다. 한국이 일본을 꺾으면 아시안게임 야구 종목에서 5회 연속 정상에 오르게 된다.이날 경기는 악천후로 예정된 시간보다 한 시간 늦게 시작됐다. 경기장 주변에 많은 비가 내린 데다 경기 도중에도 비가 이어지면서 선수들은 빗속에서 경기를 소화했다.마운드에서는 최민석의 호투가 돋보였다. 최민석은 7이닝 동안 공 90개를 던져 7피안타 1볼넷 9탈삼진 1실점을 기록하며 팀 승리를 이끌었다.타선에서는 김주원이 2안타 2타점으로 공격을 이끌었고, 김지찬도 2안타와 2득점을 올리며 힘을 보탰다.이보희 기자