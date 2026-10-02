“뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다 [포착]
입력 2026 10 02 11:08 수정 2026 10 02 11:08
그룹 빅뱅 출신 탑과 가수 겸 배우 나나의 열애설이 제기됐다.
2일 디스패치는 “지난 1월 뮤비에서 맺은 인연이, 지난 6월 사랑으로 연결됐다”며 탑과 나나의 데이트 현장을 포착해 보도했다.
두 사람은 바쁜 스케줄 속에서도 시간을 쪼개 데이트를 즐겼고, 데이트는 주로 나나가 사는 동네에서 이뤄졌다고 매체는 전했다.
나나는 지난 1월 탑의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘다중관점’의 더블 타이틀곡 ‘완전미쳤어!’ 뮤직비디오에 출연한 바 있다. 지난 4월에는 나나가 탑의 신곡 프로모션 콘텐츠(유튜브)에 출연했는데 이날 이후 두 사람이 가까워졌다고 매체는 설명했다.
온라인뉴스부
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