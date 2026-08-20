[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

20일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 바이오 관련주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 23.51%를 기록했고, 삼성전자(005930)가 20.51%로 뒤를 이었다. 두 종목의 검색비율 합계는 44.02%로, 개장 초반 시장의 시선이 대형 반도체주에 쏠린 모습이다.주가 흐름도 반도체 대형주 강세가 두드러졌다. SK하이닉스는 159만 3000원으로 전일 대비 6.20% 올랐고, 삼성전자도 25만 4500원으로 2.83% 상승했다. SK스퀘어(402340)는 3.98%, 삼성바이오로직스(207940)는 3.56%, 에코프로(086520)는 3.48%, 삼성SDI(006400)는 3.08% 오르며 상승 흐름에 동참했다. NAVER(035420)와 셀트리온(068270), 한화오션(042660)도 1%대 상승세를 나타냈다.바이오주 가운데서는 개별 종목 장세가 뚜렸했다. 알테오젠(196170)은 34만원으로 12.03% 급등했고, 에스티팜(237690)은 11만 8600원으로 19.44% 뛰었다. 알지노믹스(476830)는 22.78% 급등해 검색 상위권 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했고, 바이오니아(064550)도 10.01% 올랐다. HLB(028300) 역시 1.31% 상승하며 강세를 보였다.반면 일부 대형주는 차익실현 매물이 출회됐다. 삼성전기(009150)는 134만 5000원으로 3.03% 하락했고, 현대차(005380)는 1.09%, 한화에어로스페이스(012450)는 1.19%, 한미반도체(042700)는 0.45% 내렸다. LG전자(066570)는 보합권에 머물렀고, 두산에너빌리티(034020)는 0.26% 상승에 그치며 제한적인 움직임을 나타냈다.거래량 기준으로는 삼성전자가 159만 9400주로 가장 활발했고, SK하이닉스 28만 1183주, 알테오젠 18만 3826주가 뒤를 이었다. 시가 대비 현재가 흐름을 보면 SK하이닉스와 삼성전자, 삼성바이오로직스는 장 초반 고점 부근에서 매수세가 유입됐고, 에스티팜과 바이오니아는 높은 변동성을 동반한 급등 흐름을 이어가고 있다. 개장 초반 검색상위 종목군은 반도체와 바이오가 주도하는 가운데 일부 방산·자동차주가 혼조세를 보이는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자