[마감시황]코스닥, 836.27로 1.11% 상승 마감…반도체 장비 강세·개인 순매수

코스닥이 21일 상승 마감하며 5거래일 연속 오름세를 이어갔다.21일 오후 3시 30분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 9.15포인트(1.11%) 오른 836.27에 거래를 마쳤다. 지수는 830.71에 출발한 뒤 장중 838.32까지 올랐고, 한때 822.41까지 밀리기도 했지만 결국 상승으로 장을 마감했다.수급별로는 개인이 1426억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 988억원, 306억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 38억원 매도 우위, 비차익거래 863억원 매도 우위로 전체 902억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목에서는 반도체 장비·부품주가 지수 상승을 이끌었다. 이오테크닉스(039030)는 6.73% 오른 48만4000원, 원익IPS(240810)는 6.17% 오른 12만9000원, 심텍(222800)은 3.98% 오른 13만700원에 거래를 마쳤다. HPSP(403870)는 1.48%, 레인보우로보틱스(277810)는 0.80%, 알테오젠(196170)은 0.59%, 리노공업(058470)은 0.29% 상승했고 주성엔지니어링(036930)은 보합이었다. 반면 에코프로(086520)는 1.48%, 에코프로비엠(247540)은 1.43% 하락했다.시장 전체로는 상승 종목이 628개, 하락 종목이 1023개, 보합 종목이 82개로 집계됐다. 상한가 종목은 5개였고 하한가 종목은 없었다.이날 신규 상장한 네오사피엔스는 공모가 1만원 대비 243.00% 오른 3만4300원에 거래를 마치며 가장 두드러진 흐름을 보였다. 캔버스엔과 시그네틱스는 각각 30.0% 올라 상한가를 기록했고, 토마토시스템은 29.97%, 비트플래닛은 29.95% 상승했다.반면 오름테라퓨틱은 27.01% 내린 2만7300원으로 마감했고, 파이온엑스는 22.11%, 케이바이오랩스는 17.52%, 아리바이오랩은 17.04%, 에이에프더블류는 16.82% 하락했다.개별 공시도 이어졌다. 제이앤티씨는 3470억원 규모의 TGV 유리기판 생산시설 신규 투자를 결정했다. 서희건설은 3183억원 규모 부산 서면 지역주택조합 아파트 신축공사를 수주했고, 제이스로보틱스는 56억원 규모 2차전지 제조 인프라·전용장비 운용 용역 계약을 공시했다. 피델릭스는 50억원 규모 단기차입금 증가를 결정했다.이날 코스닥 거래량은 5억3220만7000주, 거래대금은 7조3148억2400만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자