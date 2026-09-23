女심판 손 꽉 잡고 안 놓더니…“이건 남자들의 경기” 충격 발언한 MLS 2군 팀 감독, 결국 [월드픽]

여성 심판의 손을 꽉 잡고 놓지 않고 성차별적 발언까지 해 논란을 일으킨 미국프로축구(MLS)의 2군 팀 감독이 결국 해고당한 것으로 전해졌다. MLS 콜럼버스 크루 인스타그램

여성 심판의 손을 꽉 잡고 놓지 않고 성차별적 발언까지 해 논란을 일으킨 미국프로축구(MLS)의 2군 팀 감독이 결국 해고당한 것으로 전해졌다.MLS 콜럼버스 크루는 23일(한국시간) 페데리코 이과인(41) 2군 감독을 해임했다고 밝혔다. 구단은 “이과인을 그의 직무에서 해임하는 것이 우리 구단과 선수들, 지원 스태프를 위해 최선의 결정이라고 판단했다”고 설명했다.이어 “이번 주 여러 차례 대화를 나누고 지난 한 달간의 상황을 추가로 검토한 결과, 우리 구단이 팀을 이끄는 지도자에게 기대하는 기준을 충족하지 못했다는 판단을 내렸다”고 덧붙였다.미국프로축구의 3부 리그 격이자 MLS의 육성 리그인 ‘MLS 넥스트 프로’에 참가 중인 콜럼버스의 2군 팀은 정식 감독을 선임할 때까지 코치진이 선수단을 이끌 예정이다.아르헨티나 출신인 이과인 감독은 아르헨티나 국가대표팀과 레알 마드리드(스페인) 등에서 뛰었던 공격수 곤살로 이과인(38)의 형이다.스포츠전문 매체 ESPN에 따르면 이과인 감독은 현지시간 8월 23일 열린 MLS 넥스트 프로 경기 후 여성 심판과 악수하는 과정에서 심판이 세 차례나 그만하라고 요구했음에도 손을 꽉 잡고 놓지 않은 것으로 알려졌다.또한 이과인은 심판에게 “이건 남자들의 경기라는 걸 잊지 마세요”라는 성차별적 발언까지 했다. 이 같은 언행으로 이과인 감독은 레드카드와 함께 2경기 출전 정지 징계를 받았다.앞서 미국프로축구심판협회(PSRA)는 이과인 감독의 이름은 구체적으로 언급하지 않은 채 이 사건을 공개하면서 더욱 무거운 징계가 내려졌어야 한다고 주장했다.PSRA 측은 “리그의 대응은 선수, 심판, 그리고 대중에게 전달해야 할 올바른 메시지에 크게 미치지 못한다”며 “재검토가 필요하다”고 강조했다.이과인 감독은 구단과 후속 면담을 진행하는 과정에서도 자기 행동을 되돌아보거나 책임을 인정하려 하지 않았으며, 공개적인 사과도 하지 않은 것으로 전해졌다.하승연 기자