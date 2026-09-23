“내년 결혼합니다”…김성주 아들 민국, 리센느 원이와 깜짝 소식

리센느 원이, 김민국. 유튜브, 인스타그램 캡처

그룹 리센느 원이가 방송인 김성주의 아들 김민국과의 결혼을 생각한 적이 있다고 깜짝 고백한 가운데, 김민국이 직접 유쾌한 반응을 내놨다.21일 MBC가 공개한 ‘일타강사 리센느의 나고야 개론’ 영상에는 리센느 원이와 미나미가 김성주와 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이날 2004년생인 원이의 나이를 들은 김성주는 “제 아들이 2004년생”이라며 첫째 아들 김민국을 언급했다.이에 원이는 “내가 민국이랑 결혼할 생각을 하면서 ‘아빠! 어디가?’를 봤었다”고 깜짝 고백해 눈길을 끌었다. 김민국은 어린 시절 김성주와 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 출연해 얼굴을 알렸다.원이의 발언을 접한 김민국도 자신의 인스타그램을 통해 장문의 글을 남기며 화답했다.김민국은 “그대의 말은 이제 돌이킬 수 없다”며 “어릴 적 가지셨던 꿈이라고요? 괜찮다. 사람의 꿈이란 그리 쉬이 사라지지 않는다”고 너스레를 떨었다.이어 “절 원하시던 수많은 여성분들께 미리 심심한 사과의 말씀 올리고 싶다”며 “이렇게 용기 있는 분을 전 좋아한다. 고맙습니다 원이씨. 저도 언젠가 그대처럼 용감해지겠다”고 말했다.김민국은 결혼 생활까지 상상한 듯 농담을 이어갔다. 그는 “상견례? 저희 쪽은 이미 제가 시집가는 걸로 결론 내렸다”며 “식은 내년 이맘때쯤으로 생각하고 있다. 축의금은 카카오페이로 받겠다. 슬슬 식장 알아봐야겠다”고 적었다.다만 실제 결혼을 발표한 것은 아니다. 김민국은 글 말미 “이쯤 하겠다. 더하면 진짜 절 평생 편의점도 못 나가게 될까 봐 두려워지기 시작했다”며 “당연하지만 이때까지 다 농담이었다”고 밝혔다.이어 “이리 신나본 적이 없었기에 정신 놓고 한번 써봤다”고 덧붙였다.이를 본 악뮤 이수현은 “일단 진정해 민국아”라는 댓글을 남기기도 했다.김민국과 원이는 모두 2004년생이다. 김민국은 어린 시절 ‘아빠! 어디가?’를 통해 얼굴을 알렸으며, 원이는 2024년 그룹 리센느로 데뷔해 활동하고 있다.온라인뉴스부