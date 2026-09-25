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李대통령 “2030년 6월2일 넘기는 일 절대 없어”…임기 재차 못박아

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 09 25 10:00 수정 2026 09 25 10:31
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이재명 대통령, 한·멕시코 공동언론발표이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁에서 열린 공동언론발표에서 발언을 하고 있다. 2026.9.25 뉴스1
이재명 대통령, 한·멕시코 공동언론발표
이재명 대통령이 24일(현지시간) 멕시코시티 대통령궁에서 열린 공동언론발표에서 발언을 하고 있다. 2026.9.25 뉴스1


멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 “2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없을 것”이라며 연임 의사가 없다는 입장을 재차 밝혔다.

이 대통령은 24일(현지시간) 멕시코시티에서 열린 동포 만찬 간담회에서 “여러분이 대한민국을 걱정하지 않도록 최소한 재임하는 동안 잘 챙기겠다”며 이같이 말했다. 이어 “그런 걱정을 하시는 분들은 걱정하지 마시기 바란다”고 덧붙였다.

이 대통령이 언급한 2030년 6월은 현 임기가 마무리되는 시점이다. 임기 연장이나 연임 가능성에 다시 한번 선을 그은 것으로 풀이된다.

앞서 이 대통령은 지난 18일 청와대에서 열린 기자회견에서도 개헌을 통한 연임 가능성과 관련해 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하다”며 “다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 밝힌 바 있다.

김유민 기자
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