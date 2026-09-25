李대통령 “2030년 6월2일 넘기는 일 절대 없어”…임기 재차 못박아
멕시코를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 “2030년 6월 2일을 넘기는 일은 절대로 없을 것”이라며 연임 의사가 없다는 입장을 재차 밝혔다.
이 대통령은 24일(현지시간) 멕시코시티에서 열린 동포 만찬 간담회에서 “여러분이 대한민국을 걱정하지 않도록 최소한 재임하는 동안 잘 챙기겠다”며 이같이 말했다. 이어 “그런 걱정을 하시는 분들은 걱정하지 마시기 바란다”고 덧붙였다.
이 대통령이 언급한 2030년 6월은 현 임기가 마무리되는 시점이다. 임기 연장이나 연임 가능성에 다시 한번 선을 그은 것으로 풀이된다.
앞서 이 대통령은 지난 18일 청와대에서 열린 기자회견에서도 개헌을 통한 연임 가능성과 관련해 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하다”며 “다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 밝힌 바 있다.
김유민 기자
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