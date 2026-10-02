logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

신한 이어 KB국민은행도 해킹…고객 정보 100여건 유출

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 10 02 12:33 수정 2026 10 02 13:08
기사 소리로 듣기
다시듣기
서울 영등포구 KB국민은행 본점. 국민은행 제공
서울 영등포구 KB국민은행 본점. 국민은행 제공


신한은행에 이어 KB국민은행에서도 해킹으로 고객 정보가 유출된 사실이 확인됐다.

2일 금융당국과 금융권에 따르면 KB국민은행은 최근 외부 침입으로 고객 정보 100여건이 유출된 사실을 확인했다.

정보가 유출된 곳은 직원용 모바일 업무 지원 시스템으로 알려졌다. KB국민은행은 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹 등 고객 금융 거래와는 무관한 시스템이라고 설명했다.

은행 측은 비정상적인 외부 접근에 따른 정보 유출 가능성을 인지한 직후 해당 서버와 접근 경로를 차단한 것으로 전해졌다.

금융위원회와 금융감독원은 KB국민은행으로부터 사고 사실을 보고받고 대응 방안을 논의하고 있다. 당국은 추가 피해 가능성을 염두에 두고 현장 조사를 진행 중인 것으로 전해졌다.

앞서 신한은행도 지난달 30일 대출모집인 서비스의 본인 확인 절차를 우회한 외부 비인가자에 의해 고객 약 2만 5000명의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다고 밝혔다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
KB국민은행에서 정보가 유출된 시스템의 성격은?
TodayBest

  1. ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

    thumbnail - ‘故최진실 딸’ 최준희, 안타까운 근황 “불안에 발발 떨고 속상해 눈물”

  2. “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

    thumbnail - “뮤비 찍다가 눈 맞았다”…탑♥나나 열애, 데이트 딱 걸렸다

  3. 20대 장애여성 성폭행·임신시킨 60대…첫 공판서 혐의 인정

    thumbnail - 20대 장애여성 성폭행·임신시킨 60대…첫 공판서 혐의 인정

  4. 한국男 사귀면 못 잊는다더니…“여자 받들고 매너 있어” 日여성이 반한 매력은

    thumbnail - 한국男 사귀면 못 잊는다더니…“여자 받들고 매너 있어” 日여성이 반한 매력은

  5. “한국에서 왜 이래”…제주 찾은 관광객들, 외돌개 ‘출입금지’ 구역까지 들어갔다

    thumbnail - “한국에서 왜 이래”…제주 찾은 관광객들, 외돌개 ‘출입금지’ 구역까지 들어갔다

  6. 유해진 집 앞까지…인신공격 이어 ‘규탄 집회’ 신고

    thumbnail - 유해진 집 앞까지…인신공격 이어 ‘규탄 집회’ 신고
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved