logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

홍준표 “尹, 한동훈 하도 깐죽대서 ‘패 죽이고 싶다’고 하더라”

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 10 17 14:05 수정 2026 10 17 14:05
기사 소리로 듣기
다시듣기
홍준표 전 대구시장, 한동훈 의원. 뉴시스, 뉴스1.
홍준표 전 대구시장, 한동훈 의원. 뉴시스, 뉴스1.


홍준표 전 대구시장이 한동훈 무소속 의원을 향해 강도 높은 비판을 쏟아내며 윤석열 전 대통령이 과거 한 의원에 대해 “패 죽이고 싶었다”고 말했다는 일화를 공개했다.

홍준표 전 시장은 17일 공개된 KBC 광주방송 ‘여의도 중진대담’에서 “한동훈이라는 친구는 좀 깐죽댄다”며 이같이 밝혔다.

그는 “윤석열 대통령하고 있을 때도 윤통이 나하고 만나서 그러더라. ‘패 죽이고 싶었다’고. 하도 깐죽대니까”라고 말했다.

홍준표 전 시장은 한동훈 의원이 문재인 정부 시절 검찰 수사에 관여하고 자신을 중용했던 윤 전 대통령에게 등을 돌렸다며 “자기가 저지른 그런 배신행위는 씻기 어려울 것”이라고 비판했다.

한동훈 의원이 차기 대권주자 여론조사에서 높은 순위를 기록하는 데 대해서도 “윤석열하고 같이 있을 때 대한민국 제2인자였다”며 “그 잔영이 아직 남아 보수 진영에 투영되고 있는 것에 불과하다”고 평가절하했다.

이어 “옛날 DJ처럼 20～30%가 되는 등수냐”며 “맹신자들 중에서 끌어모은 게 한 10% 된다는 뜻”이라고 주장했다.

한동훈 의원 등을 중심으로 한 보수 재건론에도 부정적인 입장을 보였다.

홍준표 전 시장은 “보수 괴멸의 주범들이 보수를 재건한다고 하는 게 코미디”라며 “거기에 따라가는 보수 진영 사람들도 레밍”이라고 비판했다. 레밍은 집단적으로 이동하는 설치류로, 정치권에서는 특정 인물을 무비판적으로 추종하는 행태를 비유할 때 사용된다.

한동훈 의원의 검찰 수사 자료 유출 의혹과 관련해서는 “기소계획서 같은 자료를 어떤 경위로 입수했는지 조사해 보면 알 것”이라며 관련 의혹이 사실로 확인될 경우 처벌이 필요하다는 취지로 말했다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
TodayBest

  1. 2026년 10월 16일

    thumbnail - 2026년 10월 16일

  2. “고기 대신 이거 먹었더니”…한국인 밥상 ‘최애 식재료’의 반전 효능

    thumbnail - “고기 대신 이거 먹었더니”…한국인 밥상 ‘최애 식재료’의 반전 효능

  3. ‘조작 논란’ 나혼산, 즉흥여행 ‘사전대본’에 “전현무는 안 봤다”

    thumbnail - ‘조작 논란’ 나혼산, 즉흥여행 ‘사전대본’에 “전현무는 안 봤다”

  4. “국산 시계 아니었어?”…아세톤으로 ‘중국산’ 감쪽같이 지웠다

    thumbnail - “국산 시계 아니었어?”…아세톤으로 ‘중국산’ 감쪽같이 지웠다

  5. 2026년 10월 17일

    thumbnail - 2026년 10월 17일

  6. 2026년 10월 18일

    thumbnail - 2026년 10월 18일
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved