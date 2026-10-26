개장 직후 약세 우위… LIG디펜스앤에어로스페이스 6.83% 최대 낙폭

26일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 많이 검색된 20개 종목 가운데 14개가 하락하고 5개가 상승했다. 1개는 보합이었다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 1.86% 하락한 21만1500원, 2위 SK하이닉스(000660)는 보합인 127만7000원에 거래됐다.삼성전자는 21만3500원에 출발해 21만5500원까지 오른 뒤 21만1500원으로 내려왔다. SK하이닉스는 장중 127만2000원과 129만4000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 현대차(005380)는 2.03% 하락한 28만9500원이었다. 고가 29만2000원, 저가 28만4000원을 기록했다. 4위 삼성전기(009150)는 2.23% 내린 109만7000원이었다.상승률이 가장 높은 종목은 루닛(328130)이었다. 8.94% 오른 1만2310원으로, 장중 고가와 저가는 각각 1만2470원과 1만2290원이었다. 퓨쳐켐(220100)은 6.90% 상승한 9610원, 로보티즈(108490)는 4.00% 오른 23만4000원에 거래됐다. NAVER(035420)도 0.92% 상승한 17만5200원을 나타냈다.하락 종목 중 낙폭은 LIG디펜스앤에어로스페이스(079550)가 가장 컸다. 6.83% 내린 44만3000원으로, 장중 43만2500원까지 밀렸다. 삼성SDI(006400)는 3.47% 하락한 47만3500원, 에코프로(086520)는 3.44% 내린 7만200원이었다. 한화오션(042660)은 2.89% 하락한 5만3700원에 거래됐다.검색 상위권의 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 실제 거래로 이어졌다. 삼성전자 거래량은 103만5982주로 20개 종목 중 가장 많았고 거래대금은 2209억8200만원이었다. SK하이닉스는 19만8706주가 거래됐으며 거래대금은 2550억1600만원으로 가장 컸다. 삼성E＆A(028050)는 46만342주로 거래량 2위였고 거래대금은 271억1600만원이었다. SK스퀘어(402340) 거래대금은 303억원, 삼성전기는 277억4200만원이었다.개장 직후 검색 상위 20개 종목은 하락 14개, 상승 5개, 보합 1개로 약세 종목이 다수를 차지했다. 상승률은 루닛과 퓨쳐켐이 두드러졌지만, 거래 규모는 검색 1·2위인 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자