“대기 없이 ‘초스피드 진료’ 가능”…병원의 ‘파격 서비스’ 뭐길래 [이런 日이]

日 일부 병원서 ‘패스트패스’ 도입 움직임

“시간 절약할 수 있어” vs “평등하게 의료 제공해야”

일본에서 돈을 추가로 내면 대기 없이 진료를 받을 수 있는 ‘패스트패스’ 서비스를 도입하는 병원이 등장하면서 찬반 논란이 일고 있다. AI로 생성한 이미지

일본에서 돈을 추가로 내면 대기 없이 진료를 받을 수 있는 ‘패스트패스’ 서비스를 도입하는 병원이 등장하면서 찬반 논란이 일고 있다. 사진은 도쿄의 한 병원에서 패스트패스를 안내하는 포스터의 모습. 아베마뉴스 보도화면 캡처

일본에서 돈을 추가로 내면 대기 없이 진료를 받을 수 있는 ‘패스트패스’ 서비스를 도입하는 병원이 등장하면서 찬반 논란이 일고 있다.26일 요미우리TV에 따르면 최근 대기 시간이 긴 병원에서 기다리지 않고 우선 안내를 받는 패스트패스 도입이 확산하고 있다. 패스트패스는 애초 디즈니랜드 등 테마파크에서 놀이기구 대기 시간을 겨냥해 아끼려는 사람들을 겨냥해 시작됐다.일본 도쿄 신주쿠의 한 정형외과는 지난해 11월부터 패스트패스 제도를 운영하고 있다. 이 병원에서는 4400엔(약 3만 7000원)을 내면 대기 없이 진료를 받을 수 있다.실제 패스트패스 이용자가 우선 안내를 받으면 혼잡 시 약 1시간 30분 걸리던 대기 시간이 수납까지 15~20분으로 줄어드는 것으로 나타났다.다만 응급환자를 최우선으로 하고 있으며, 진료까지 10분 이상 기다리게 되면 패스트패스 요금은 청구되지 않는다.이 병원 원장은 “의료기관은 환자를 기다리게 하는 것이 관성화돼 있다. 바쁜 분들을 위해 우선 예약이 있어도 되지 않을까 싶어 도입했다”며 “‘정말 시간이 없지만 진료가 꼭 필요한 사람’이 우선적으로 사용하길 바라는 마음에 이 가격(4400엔)으로 책정했다”고 말했다.패스트패스 이용자 중에는 “바쁜 직장인이나 아이를 동반한 부모가 많다”며 “회사 점심시간을 이용해 방문하기도 한다”고 설명했다.도쿄 도시마구의 한 의원도 지난해 3월부터 패스트패스를 도입했다. 가격은 500엔(약 4200원)으로, 수납까지 20~30분이 걸린다. 의원 이사장은 “대기 시간이 압도적으로 달라져 감격했다는 반응이 나왔다”고 전했다.이처럼 일부 병원에서 패스트패스를 도입하는 움직임이 이어지자 환자들 사이에서는 찬반 의견이 엇갈렸다.패스트패스 도입을 찬성하는 사람들은 “병원에 갈 때는 너무 피곤한 상태이기 때문에 돈을 내서라도 (진료가) 빨리 끝나면 좋겠다”, “환자는 시간을 절약할 수 있고, 병원 측도 불만이 줄어든다. 도움을 받는 사람이 많을 것이다”, “패스트패스로 추가 수익을 얻고 그것이 환자에게 환원되는 서비스로 연결된다면 좋은 일” 등의 반응을 보였다.반면 “격차로 이어질 것 같다. 병원은 모든 사람에게 평등하게 의료를 제공하는 곳이어야 한다”, “진료 우선순위를 정하는 것은 ‘지갑의 두께’가 아니라 긴급성이나 증상의 중증도여야 한다”, “돈을 낸 사람이 (진료가) 빨라지는 만큼 다른 사람이 더 오래 기다릴 뿐이다. 병원 자체의 대기 시간이 줄어드는 것이 아니다” 등 부정적인 시선도 있었다.요미우리TV가 300명을 대상으로 실시한 설문조사에서 병원의 유료 패스트패스 도입에 찬성한다는 응답은 28.3%, 반대한다는 응답은 71.7%로 나타났다.윤예림 기자