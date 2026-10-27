노벨평화상 탐내더니 “노르웨이는 똥통”…이민자도 안 받겠다는 트럼프

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올해 노벨평화상 수상자인 나비 필라이 전 유엔 인권최고대표가 10일(현지시간) 노르웨이 오슬로의 노벨평화센터에서 화상 연설을 하고 있다. AFP 연합뉴스

올해도 노벨 평화상을 받지 못한 도널드 트럼프 미국 대통령이 노르웨이를 향해 “똥통”(shithouse)이라는 막말을 퍼붓고, 노르웨이 출신 이민자도 받지 않겠다고 밝혔다. 노르웨이 정부는 노벨 평화상 수상자를 결정하는 기구가 정부와 독립적으로 운영된다는 점을 강조하며 반박에 나섰다.AFP통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 미국 미시간주 포트휴런에서 열린 중간선거 유세에서 지지자들에게 “노르웨이가 마음에 들지 않는다. 솔직히 노르웨이는 형편없으며, 실제로 똥통 같은 나라가 됐다”고 말했다.트럼프 대통령이 사용한 ‘똥통 나라’라는 표현은 과거 아이티와 예멘 등 다른 국가들을 비난할 때도 사용했던 비속어다.트럼프 대통령의 불만은 노르웨이 출신 이민자들에게까지 향했다. 그는 “일부 국가 출신 이민자들은 환영하겠지만 노르웨이 출신은 받고 싶지 않다”며 “내가 노벨 평화상을 받지 못했기 때문”이라고 말했다.이어 “그래서 나는 노르웨이에서 오는 사람은 아무도 원하지 않는다” “노르웨이와 어떤 관계도 맺고 싶지 않다”고도 했다. 최근 프랑스에서 고물가 시위 도중 발생한 소요 사태 역시 이민 문제와 연결해 언급했다.트럼프 대통령은 이날 자신이 “8개의 전쟁을 해결했고 앞으로 2개가 더 있을 것”이라며 노벨 평화상을 받았어야 한다는 주장도 되풀이했다.노르웨이 정부는 곧바로 반박에 나섰다. 로이터통신에 따르면 에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외무장관은 26일 자국 NRK 방송 인터뷰에서 트럼프 대통령이 노벨 평화상 수상에 대한 불만을 잘못된 대상에 표출하고 있다고 지적했다.에이데 장관은 “트럼프 대통령은 노벨위원회가 독립적인 기구라는 사실을 잘 알고 있다”고 강조했다. 이어 “선거운동이 한창인 트럼프 대통령이 소속 정당의 상황이 그다지 좋지 않아 말이 많아진 것 같다”고 꼬집었다.다만 이번 발언이 양국 관계를 흔들지는 않을 것이라는 입장도 밝혔다. 그는 “우리는 미국과 오랫동안 이어 온 관계를 매우 소중하게 여기며, 노르웨이의 외교정책은 흔들림 없이 유지되고 있다”고 말했다.노벨 평화상은 노르웨이 정부가 아니라 독립 기구인 노르웨이 노벨위원회가 수상자를 선정하고 시상한다. 다른 노벨상은 스웨덴에서 시상하지만 평화상은 노르웨이에서 주관한다.트럼프 대통령은 지난 9일 올해 노벨 평화상 수상자로 남아프리카공화국 출신 인권법 전문가 나비 필라이가 선정되자 “노르웨이라는 국가에 지울 수 없는 오점”이라고 비난한 바 있다. 필라이는 유엔 인권최고대표와 국제형사재판소 재판관 등을 지냈다.트럼프 대통령이 노벨 평화상에 대한 불만을 드러낸 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 버락 오바마 전 미국 대통령이 2009년 취임 첫해 노벨 평화상을 받은 사례를 거론하며 자신도 상을 받을 자격이 있다고 공공연히 주장해 왔다.지난해 노벨 평화상이 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도에게 돌아갔을 때는 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리에게 직접 문자메시지를 보내기도 했다.당시 트럼프 대통령은 “당신의 나라가 8개 이상의 전쟁을 끝낸 나에게 노벨 평화상을 주지 않기로 결정한 만큼, 나는 더 이상 오로지 평화만을 생각해야 할 의무를 느끼지 않는다”고 밝혔다.한편 트럼프 대통령의 ‘똥통 나라’ 발언과 달리 노르웨이는 주요 경제지표에서 미국을 앞선다.세계은행에 따르면 지난해 노르웨이의 1인당 국내총생산(GDP)은 9만4594달러로 미국(9만26달러)보다 높았다. 로이터통신은 노르웨이 국부펀드가 올해 상반기 1843억달러(약 245조원)의 사상 최대 투자 수익을 기록했다고 전했다.김유민 기자