“밧줄놀이 했을 뿐인데”…‘아동학대 의심’ 33개월 딸과 강제분리 됐습니다 [사연잇슈]

아이 멍투성이 다리…어린이집 신고로 부모와 분리

“밧줄놀이 하다 멍 들었다” 부모 주장

“아이와 일주일째 격리 상태” 호소

밧줄놀이를 한 뒤 다리에 멍이 생긴 33개월 딸이 아동학대 의심 신고로 부모와 분리됐다는 주장이 제기됐다. 보배드림 캡처

밧줄놀이를 한 뒤 다리에 멍이 생긴 33개월 딸이 아동학대 의심 신고로 부모와 분리됐다는 주장이 제기됐다. 보배드림 캡처

법원 자료사진

밧줄놀이를 한 뒤 다리에 멍이 생긴 33개월 딸이 아동학대 의심 신고로 부모와 분리됐다는 주장이 제기됐다. 부모는 놀이 과정에서 생긴 상처라며 관련 사진과 영상을 제출했지만, 법원의 임시조치로 아이를 만나기 어려운 상황이라고 호소했다.27일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘아동학대 오해, 33개월 아기 일주일째 강제분리’라는 제목의 글이 올라왔다.글쓴이 A씨는 “발달센터에서 전문가가 밧줄놀이가 아이 발달에 좋다고 해 주말 동안 밧줄이 있는 놀이터에서 아이와 신나게 놀았다”고 밝혔다.이어 “그때는 긴 바지를 입고 있어 멍이 생긴 것을 바로 확인하기 어려웠고, 이렇게 멍이 잘 생기는지도 몰랐다”며 “평소에도 아이가 잘 넘어지고 활동적인 아이라 멍은 3일 정도 지나면 나아질 것으로 생각했다”고 했다.A씨에 따르면 지난 20일 어린이집 교사는 아이의 다리에 멍이 많다며 경위를 물었다. A씨는 “넘어져서 생긴 멍이다. 하도 넘어져서 어디서 생긴 건지 모르겠다”고 답했다.이후 어린이집 교사가 아이를 병원에 데려갔고, 의사는 멍이 넘어져서 생긴 상처로 보기 어렵다며 아동학대를 의심해 신고했다는 것이 A씨의 설명이다.A씨는 아이가 곧바로 보호시설로 분리됐으며, 글을 올린 27일까지 일주일째 부모와 떨어져 지내고 있다고 주장했다.그는 “우리는 학대하지 않았다. 증거로 밧줄놀이를 하는 사진과 동영상 등을 제출했는데, 그렇다면 아이를 빨리 돌려보내 줘야 하는 것 아니냐”고 토로했다.이어 “33개월 아이가 말이 늦어 의사소통이 어렵다”며 “어른들의 오해로 분리된 상황에서 시청과 경찰, 법원 등 관계 당국은 절차를 따지며 오히려 아동학대를 하고 있다”고 주장했다.A씨는 “지난 22일 법원의 임시조치로 12월 19일까지 접근금지 결정을 받았다”며 “26일 법원에 아이가 어리니 돌려보내 달라는 취지로 항고장을 제출했지만, 대구에 도착해 판결이 나기까지 시간이 오래 걸린다고 들었다”고 했다.그러면서 “부모로서 무엇을 할 수 있을지 무력감을 느낀다”며 “법과 절차가 이게 최선이냐. 우리 아기가 불안해할까 봐 너무 걱정된다”고 호소했다.이를 접한 대부분의 누리꾼들은 “안타깝지만 어린이집이나 병원이 할일을 한 것 같다”, “사회시스템이 잘 돌아가고 있는 걸 보여준다”, “저 정도 멍이면 의심될 듯”, “학대했다고 시인하는 부모는 극히 드물다. 철저하게 절차 밟는 게 맞다”면서 중립적인 입장을 보였다.또한 “아이를 저 정도 멍이 들 때까지 놀이를 시키는 것도 학대로 오인 받을 수 있다”, “초등학생이면 몰라도 33개월인데 저런 놀이는 안전해 보이지는 않는다” 등의 지적도 나왔다.국내에서는 아동학대가 의심되는 경우 피해 아동의 안전을 우선 확보하기 위해 부모와 분리하는 조치를 할 수 있다.‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법’에 따른 응급조치는 아동학대 현장에서 학대 피해가 확인되고 재학대 위험이 급박하거나 현저한 경우 등에 피해 아동을 보호시설이나 의료기관으로 인도하는 방식으로 이뤄질 수 있다. 응급조치와 별개로 ‘아동복지법’ 제15조 제6항에 따른 즉각분리 제도도 있다. 이는 법에서 정한 요건에 해당할 때 지방자치단체가 보호조치 결정을 내리기 전까지 아동을 일시적으로 보호하는 제도다.법원의 임시조치는 이와 구별된다. ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법’ 제19조에 따라 법원은 아동학대범죄의 조사·심리나 피해 아동 보호에 필요하다고 인정하는 경우 행위 의심자에 대한 격리, 접근금지, 통신을 이용한 접근금지, 친권 또는 후견인 권한의 제한·정지 등의 조치를 결정할 수 있다.임시조치 결정에 불복하는 경우에는 같은 법 제45조에 따라 법령 위반, 중대한 사실 오인 또는 결정의 현저한 부당성을 이유로 항고할 수 있다. 항고는 원칙적으로 결정을 고지받은 날부터 7일 이내에 해야 한다.이보희 기자