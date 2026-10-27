무정자증 남편 몰래 하루에 ‘남자 셋’ 만난 아내…결국 임신

채널A ‘탐정들의 영업비밀’ 캡처

무정자증 남편 몰래 다른 남성들과 관계를 맺고 임신한 여성의 사연이 공개됐다. 이 여성은 시아버지의 건물을 상속받기 위해 여러 남성과 동시에 교제한 것으로 드러났다.26일 방송된 채널A ‘탐정들의 영업비밀’에서는 결혼을 약속한 여자친구가 유부녀라는 사실을 알게 된 남성의 사연이 소개됐다.의뢰인 A씨는 7개월 전 독서 모임에서 여자친구 B씨를 만나 연인으로 발전했다. 취향과 대화가 잘 통했던 두 사람은 빠르게 가까워졌고, A씨는 B씨에게 프러포즈까지 했다.그러나 프러포즈 직후 우연히 만난 한 남성으로부터 B씨가 이미 결혼한 유부녀라는 사실을 듣게 됐다. 해당 남성은 B씨의 결혼식에서 웨딩 촬영을 담당했던 사람이었다.A씨가 이를 추궁하자 B씨는 “남편과 2년째 별거 중이며 곧 이혼할 예정”이라고 해명했다. 하지만 이후 확인된 B씨의 행적은 달랐다. B씨는 A씨 외에도 여러 남성과 동시에 교제하고 있었다.수의사로 일하던 B씨는 결혼 후 병원 운영 적자와 월세, 대출금 등으로 경제적 어려움을 겪고 있었다. 그러던 중 시아버지가 “먼저 손주를 안겨주는 자식에게 건물을 물려주겠다”고 하자 형님 부부보다 먼저 아이를 갖기로 결심했다.하지만 남편이 무정자증이라는 사실을 알게 되면서 다른 남성을 통해 임신을 시도했다.B씨는 남편과 혈액형이 같고 보조개, 곱슬머리 등 외모적 특징이 비슷한 남성들을 골라 접근했다. 경제적 조건까지 따져 여러 남성과 관계를 이어갔으며, 하룻밤에 세 명의 남성을 만나기도 한 것으로 밝혀졌다.결국 B씨는 임신에 성공했다. 그러나 자신을 믿고 결혼까지 생각했던 A씨에게는 사과 대신 “솔직히 피해 본 거 없잖아. 데이트에 잠자리까지 오히려 땡큐 아니야?”라며 적반하장 태도를 보였다.더욱 충격적인 것은 1년 뒤 B씨가 A씨에게 다시 연락했다는 점이다.B씨는 “덕분에 난 아주 행복하게 잘 지낸다”며 “아이를 키우다 보니까 외동은 좀 외로울 것 같은데 혹시 둘째도 협조해 줄 수 있겠냐”고 제안했다.이어 “이왕이면 형제끼리 같은 핏줄이면 좋을 것 같으니 지난번보다 두 배로 보상하겠다”고 덧붙여 출연진을 경악하게 했다.온라인뉴스부