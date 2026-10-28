“나도 생존배낭 챙길까”…英·日 ‘3일치 식량’ 권고한 이유 [돋보기]

일본 규슈 구마모토현 우키의 한 주유소에 주유하려는 차량이 길게 줄지어 서 있다. 우키 AP 뉴시스

일본 도쿄 미나토구 아자부다이힐스 비축창고에 지진 발생 시 대피자들에게 나눠줄 비상식량과 구호용품이 놓여 있다. 서울신문DB

인공지능으로 만든 생존배낭 물품 일러스트

영국과 일본 정부가 잇따라 국민에게 사흘 안팎의 식량과 물을 집에 마련해 두라고 당부하고 나서면서 “전쟁이라도 나는 것 아니냐”는 반응이 나온다.그러나 각국 정부가 내세운 취지는 전쟁뿐 아니라 지진과 폭풍 같은 자연재해, 정전·단수 같은 기반 시설 중단까지 아우르는 가정 단위의 대비다. 우리나라 정부도 비상사태에 대비해 식량과 식수, 의약품 등을 미리 준비하고 긴급 대피 시 사용할 ‘생존배낭’을 갖춰 두도록 안내하고 있다.일본 호소노 고시 방재담당상은 오는 11월 2일 방재청 출범에 맞춰 중앙부처와 지방자치단체, 국민을 대상으로 재해 대비 ‘긴급 요청’을 발표할 방침이다.후지TV 계열 FNN에 따르면 호소노 담당상은 방송에 출연해 “최소 3일분, 가능하면 1주일분의 식량과 물, 휴대용 화장실을 준비해 달라”고 말했다.일본 정부가 대비 대상으로 언급한 재난은 난카이 해곡 대지진과 수도 직하지진, 지시마 해구·일본 해구 인근 거대 지진, 후지산 분화 등이다. 일본은 이전부터 가정 내 비상물자 비축을 권고해 왔고, 이번 요청 역시 방재청 출범을 계기로 기존 지침의 이행을 다시 촉구하는 성격이다.영국 내각부도 지난 22일 각 가정이 최소 72시간 버틸 수 있도록 하는 ‘비 레디(Be Ready)’ 캠페인을 시작했다. 권고 물품은 1인당 하루 3ℓ씩 총 9ℓ의 식수와 사흘치 식량, 현금, 담요, 구급상자, 여분의 배터리가 든 손전등, 태엽식 FM 라디오 등이다.영국 정부는 이번 캠페인이 3개년 계획의 첫 단계라고 설명했다. 폭풍과 홍수 등 자연재해뿐 아니라 사이버 공격과 적대국의 위협으로 전력망과 통신망 등 주요 기반 시설이 마비될 가능성에도 대비하자는 취지다. 실제로 영국에서는 지난 1월 폭풍 ‘고레티’로 수만 가구가 정전을 겪기도 했다.유럽 다른 나라들의 움직임도 비슷하다. 유럽연합(EU) 집행위원회는 지난해 3월 발표한 ‘대비 태세 연합 전략’에서 주민들이 비상 상황에서 최소 72시간 동안 자립할 수 있도록 필수 물자를 갖추는 방안을 제시했다.프랑스는 지난해 11월 재난 대비 안내서를 공개하고 72시간 동안 버틸 수 있는 비상 가방을 준비하라고 안내했다. 네덜란드와 아일랜드도 가정용 재난 대비 지침을 배포했다.북유럽 국가들의 권고 기간은 더 길다. 노르웨이는 2024년 가정의 비상물자 비축 권고 기간을 기존 3일에서 일주일로 늘렸고, 스웨덴도 일주일을 기준으로 안내하고 있다.대규모 재난이 발생하면 도로와 통신망이 마비되고 구조 활동에 인력이 집중돼 구호물자 전달이 늦어질 수 있다. 각국 정부가 강조하는 ‘72시간’은 이러한 상황에서 외부 지원 없이 최소 사흘 동안 생활을 유지하기 위한 대비 기준이다. 재난 규모에 따라 지원이 더 늦어질 수 있어 일부 국가는 일주일분의 비상물자를 권고하고 있다.우리나라 정부도 재난과 비상사태에 대비해 생존배낭과 비상물자를 미리 준비하도록 권고하고 있다.행정안전부 국민재난안전포털은 생활필수품과 상비약품, 화생방 대비용품 등을 평소에 구비하도록 안내한다. 행정안전부는 2024년 제작한 ‘비상시 국민행동요령’ 안내물에서도 생존배낭 마련과 가까운 대피소 확인을 강조했다. 대피소 위치는 네이버 지도와 티맵, 카카오맵, 안전디딤돌 앱 등에서 확인할 수 있다.지방자치단체의 비상용품 안내에 따르면 생존배낭에는 건빵과 에너지바, 통조림 등 조리 없이 먹을 수 있는 비상식량과 생수, 손전등, 휴대용 라디오, 보조배터리, 건전지, 호루라기 등을 챙길 수 있다.담요와 물티슈, 응급약품, 평소 복용하는 약, 여벌 옷, 현금, 신분증 사본, 비상연락망 등도 필요하다. 영유아가 있다면 분유와 기저귀를, 반려동물을 키운다면 사료와 배변패드 등을 추가하면 된다.다만 집에 비축하는 물품과 긴급 대피용 생존배낭은 구분해야 한다. 가정에는 가족 수에 맞춰 식량과 식수를 충분히 보관하되, 배낭에는 실제로 들고 이동할 수 있는 무게만큼 필수품을 담는 것이 좋다.영국 정부의 권고량인 1인당 하루 3ℓ를 기준으로 하면 사흘치 식수는 한 사람당 9ℓ, 4인 가족은 36ℓ에 달한다. 이를 모두 배낭에 넣기는 어려운 만큼 가정 비축분과 대피 시 휴대할 물을 나눠 준비해야 한다.비상식량을 반드시 별도로 구매할 필요는 없다. 일본 농림수산성이 소개하는 ‘롤링 스톡(Rolling Stock)’은 평소 먹는 식품을 넉넉히 구매하고 소비한 만큼 다시 채워 넣는 방식이다. 즉석밥이나 통조림, 레토르트 식품 등을 활용하되 조리에 필요한 물과 열원도 고려해야 한다.생존배낭은 쉽게 꺼낼 수 있는 곳에 보관하고 식품과 의약품의 유통기한, 손전등과 보조배터리의 작동 상태 등을 정기적으로 점검하는 것이 좋다.무엇보다 거주지 주변 대피시설과 재난 유형별 행동요령을 미리 확인하는 것이 중요하다. 지진과 화재, 침수, 전시 상황 등은 위험의 특성이 달라 대피 장소와 방법도 다를 수 있기 때문이다.김유민 기자