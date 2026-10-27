돌싱 황정음, 드레스룸서 ‘의문의 남성’과…열애설 터졌다

배우 황정음이 근황 사진을 공개했다가 열애 의혹을 받고 해명에 나섰다. 황정음 인스타그램 캡처

배우 황정음이 근황 사진을 공개했다. 황정음 인스타그램 캡처

배우 황정음이 근황 사진을 공개했다. 황정음 인스타그램 캡처

배우 황정음이 근황 사진을 공개했다. 황정음 인스타그램 캡처

배우 황정음이 근황 사진을 공개했다가 열애 의혹을 받고 해명에 나섰다.27일 황정음은 자신의 인스타그램에 “요즘 우리”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.공개된 사진에는 황정음이 자녀들과 시간을 보내는 모습 등 그의 일상이 담겨 있다.셀카부터 아이들과 눈을 맞추는 순간의 모습까지 꾸밈없는 일상이 고스란히 담겼다.이 가운데 가장 눈길을 끈 건 그가 첫 번째 사진으로 선택한 한 남성과의 사진이었다. 황정음은 드레스룸에서 한 남성과 나란히 거울에 서서 사진을 찍었다.두 사람은 검은색 재킷을 맞춰 입은 듯 비슷한 스타일링을 선보여 눈길을 끌었다.이에 누리꾼들 사이에서는 “남자친구냐”, “달달하다” 등 두 사람의 관계를 궁금해하는 반응이 이어졌다.궁금증이 이어지자 황정음은 직접 “남사친(남자사람친구) 수니리”라고 해명했다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나 2024년 이혼했다.온라인뉴스부