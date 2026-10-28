잠든 후배 여경 태우고 ‘인천→속초’ 데려간 선임…“술까지 주문하려 해”

경찰 “사실 관계 파악 중”

경찰 자료 이미지. 서울신문DB

선임 남성 경찰관이 야간 근무가 끝난 여성 시보 경찰관을 자신의 차에 태우고 일방적으로 인천에서 강원 속초까지 데려갔다는 주장이 나와 경찰이 사실관계 확인에 나섰다.28일 인천 삼산경찰서에 따르면 모 지구대 소속 A 순경은 전날 지구대 팀장에게 같은 팀 B 경장으로부터 부적절한 일을 겪었다고 보고했다.A 순경은 지난달 야간 근무를 마친 뒤 다른 경찰관 1명과 함께 B 경장의 차를 타고 퇴근했다.A 순경은 ‘B 경장이 동료 경찰관을 내려주고 자신이 잠든 사이 경기 가평휴게소로 향했고, 집으로 돌아가겠다고 했으나 강원 속초로 이동해 식당에서 술까지 주문하려 했다’는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 B 경장을 다른 지구대로 발령 조치했으며, 당사자들을 불러 사실관계를 파악할 예정이다.경찰 관계자는 “의혹이 사실로 확인되면 감찰에 착수할 예정”이라며 “2차 피해 우려가 있어 자세한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.윤예림 기자