코스피 개장 초반 3.8% 급반등… 삼성전자·SK하이닉스가 끌었다

코스피가 개장 초반 반도체 대형주 강세를 바탕으로 3% 넘게 오르며 전날 급락분 만회에 나섰다.27일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 211.25포인트(3.86%) 오른 5680.72를 기록했다. 지수는 5658.65로 출발한 뒤 장중 5684.17까지 올랐고, 저가는 5654.51로 집계됐다.유가증권시장에서는 외국인이 2520억원 순매수하며 상승 흐름을 이끌었다. 반면 개인은 2070억원, 기관은 499억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 13억원, 비차익거래 2067억원 순매수로 전체 2080억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반도 강세였다. 상승 종목은 667개, 하락 종목은 159개였고 보합은 52개로 상승 종목 수가 하락 종목을 크게 웃돌았다.시가총액 상위 종목에서는 반도체와 전기전자주가 두드러졌다. 삼성전자(005930)가 22만3000원으로 4.69%, SK하이닉스(000660)가 135만8000원으로 6.51% 올랐다. 삼성전자우(005935)는 4.81%, 삼성전기(009150)는 6.98%, SK스퀘어(402340)는 10.40% 상승했다. LG에너지솔루션(373220)은 1.47%, 현대차(005380)는 1.74%, KB금융(105560)은 0.61%, 삼성생명(032830)은 2.64% 각각 올랐다. 반면 삼성바이오로직스(207940)는 3.03% 내렸다.개별 종목별로는 개장 초반 상승률 상위권에 엠씨넥스 13.62%, SK스퀘어 10.4%, 코리아써키트 9.94%, SK 9.77%, 대덕전자 9.44%가 이름을 올렸다. 하락률 상위권에는 CJ씨푸드1우 -12.18%, 서울식품우 -9.49%, HD현대에너지솔루션 -8.72%, 씨티알모빌리티 -5.35%, 두산퓨얼셀2우B -3.63%가 포진했다.이날 반등은 미국 반도체주 강세와 맞물린 반도체 업종 기대 회복이 배경으로 작용한 것으로 풀이된다. 미국 증시에서는 마이크론이 2.9%, 엔비디아가 2.4%, 브로드컴이 2.3% 상승했고, 필라델피아 반도체지수도 2.82% 올랐다. AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 기대가 다시 부각되면서 국내 반도체 대표주에 매수세가 집중되는 흐름이다.특히 앤트로픽의 미국 증권거래위원회 증권신고서 제출로 나스닥 상장 절차가 시작된 점도 AI 인프라 투자 확대 기대를 키웠다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반등이 반도체 소재·부품·장비 및 중소형주로 확산될지 여부가 장중 관전 포인트로 꼽힌다.다만 AI 투자 확대의 지속성은 자금 조달 여건에 달렸다는 점에서 경계감도 남아 있다. 빅테크 기업들의 투자 규모가 자체 현금 창출 속도를 앞지르면서 외부 자금 의존도가 높아지고 있고, 이에 따라 향후 반등 폭은 실적과 현금 흐름, 투자 회수 시점에 대한 시장 평가에 영향을 받을 가능성이 있다. 이번 주 미국 연방공개시장위원회와 마이크로소프트, 알파벳, 아마존 등 주요 기업 실적 발표가 추가 방향성을 가를 변수로 거론된다.국내 증시를 둘러싼 정책 논쟁도 이어지고 있다. 정치권에서는 최근 코스피 급락을 두고 증시 부양 방식보다 법인세 인하, 규제 완화, 신산업 진입 장벽 해소 등 기업 환경 개선이 우선돼야 한다는 주장이 제기됐다.코스피는 전날 5469.47로 1.46% 하락했지만 이날 개장 초반 5650을 웃도는 수준으로 빠르게 반등하며 최근 변동성 장세 속 회복을 시도하고 있다. 외국인 매수세가 이어지고 반도체주 강세가 장중 유지될지가 이날 시장의 핵심 변수가 될 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자