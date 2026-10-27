하락 종목 ‘0’… 개장 직후 검색 상위권 휩쓴 상승세

27일 오전 9시 05분 네이버 증권에서 많이 검색된 상위 20개 종목이 모두 상승했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 22만 2000원, 2위 SK하이닉스(000660)는 135만 9000원에 거래됐다. 두 종목은 각각 4.23%, 6.59% 올랐다.삼성전자는 장중 22만 1500원에서 22만 3500원 사이에서 움직였다. SK하이닉스의 장중 저가는 134만 5000원, 고가는 136만 1000원이었다. 검색 3위 JYP Ent.(035900)는 3만 8900원으로 8.06% 상승했고, 장중 3만 7900원에서 3만 9400원 사이를 오갔다. 4위 삼성전기(009150)는 6.17% 오른 118만 7000원이었다. 장중 고가는 119만원, 저가는 116만 7000원이다.상승률이 가장 높았던 종목은 나무가(190510)다. 검색 12위 나무가는 22.89% 오른 1만 6160원에 거래됐다. 장중 고가는 1만 6280원, 저가는 1만 6010원이었다. 검색 8위 SK스퀘어(402340)는 9.62% 상승한 84만 3000원을 기록했다. 고가 84만 4000원에 근접했다. JYP Ent.가 8.06%로 뒤를 이었고 SK하이닉스도 6.59% 상승했다.하락하거나 보합에 머문 종목은 없었다. 상승 폭이 가장 작았던 검색 13위 HLB(028300)는 0.13% 오른 3만 9300원이었다. 검색 9위 NAVER(035420)는 0.57% 상승한 17만 5200원, 18위 로보티즈(108490)는 1.01% 오른 24만 9000원에 거래됐다. 20위 삼성중공업(010140)은 1.72% 상승한 1만 6580원을 나타냈다.검색 관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 대규모 거래로 이어졌다. 삼성전자의 거래량은 99만 1426주로 상위 20개 가운데 가장 많았고 거래대금은 2203억 8900만원이었다. SK하이닉스는 24만 1729주가 거래됐으며 거래대금은 3267억 7000만원으로 가장 컸다. 루닛(328130)은 거래량 61만 508주로 삼성전자 다음이었고 거래대금은 89억 7600만원이었다. 삼성중공업과 삼성전자우(005935)의 거래량도 각각 21만 5526주, 21만 3224주를 기록했다.개장 직후 검색 상위권은 상승 종목이 전부를 차지했다. 나무가와 SK스퀘어, JYP Ent.의 상승률이 두드러진 가운데 거래대금은 SK하이닉스와 삼성전자에 집중됐다. 검색 순위와 거래량 모두에서는 삼성전자가 가장 앞섰다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자