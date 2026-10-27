비트코인·이더리움 보합권… 지캐시·리플 단기 반등 두각

27일 1시 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인은 시가총액 2122조 3149억, 현재가 1억 556만을 기록하며 1위를 유지했다. 24시간 기준 등락률은 0.19%로 강보합권이었지만, 최근 1주 수익률은 -2.89%로 다소 밀렸다. 시가총액 2위 이더리움은 374조 598억, 현재가 306만 1868원으로 집계됐고 24시간 등락률은 0.41%, 1주 기준으로는 -4.21%를 나타냈다. 3위 테더는 시가총액 241조 4433억, 현재가 1323원으로 가격 변동은 제한적이었다.상위권에서는 비앤비와 리플의 흐름도 눈에 띄었다. 비앤비는 시가총액 128조 6022억, 현재가 97만 7877원으로 24시간 0.47%, 최근 1주 1.14% 올라 주요 대형 코인 가운데 상대적으로 견조한 모습을 보였다. 리플은 시가총액 108조 8904억, 현재가 1718원으로 24시간 상승률이 1.77%를 기록했다. 반면 솔라나는 시가총액 78조 1600억, 현재가 13만 2502원으로 24시간 변동률은 0.0078%에 그쳤고, 최근 1주 기준으로는 -4.92%를 나타냈다.스테이블코인인 유에스디코인과 테더는 각각 현재가 1324원, 1323원 수준에서 움직이며 안정적인 흐름을 이어 갔다. 유에스디코인의 시가총액은 94조 2049억, 24시간 거래량은 13조 9869억으로 집계됐다. 테더의 24시간 거래량은 71조 2286억으로 전체 상위 종목 가운데 가장 활발했다. 이는 시장 내 대기성 자금과 거래 수요가 여전히 스테이블코인에 집중되고 있음을 보여 준다.중위권에서는 트론이 시가총액 41조 3774억으로 8위에 올랐지만 24시간 기준 -0.35%를 기록했다. 반면 지캐시는 시가총액 27조 3979억, 현재가 161만 7729원으로 24시간 3.45%, 최근 1주 6.41% 상승하며 상위 20개 종목 중 가장 강한 주간 상승세를 보였다. 하이퍼리퀴드 역시 24시간 3.46% 오르며 단기 반등 흐름을 나타냈다. 도지코인은 24시간 1.63% 상승했지만 1주 기준으로는 -2.97%를 기록했다.체인링크, 에이다, 스텔라루멘, 니어프로토콜 등 주요 알트코인은 대체로 24시간 기준 소폭 등락에 그쳤지만 1주 수익률은 약세가 우세했다. 체인링크는 최근 1주 -6.38%, 에이다는 -6.74%, 스텔라루멘은 -5.64%, 니어프로토콜은 -8.97%를 기록했다. 반면 비트코인 캐시는 24시간 1.91%, 최근 1주 0.22%로 비교적 선방했다. 스테이블코인인 USDe와 다이는 각각 1324원, 1325원 수준에서 안정적인 가격 흐름을 유지했다.전체적으로 이날 암호화폐 시가총액 상위 시장은 비트코인과 이더리움이 보합권에서 버티는 가운데 일부 알트코인과 스테이블코인 중심의 거래가 활발하게 이어진 모습이다. 단기적으로는 리플, 지캐시, 하이퍼리퀴드의 반등세가 두드러졌지만 주간 기준으로는 상당수 종목이 여전히 조정 국면에서 벗어나지 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자