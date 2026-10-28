코스닥 3.69% 급등 771.28 마감… 기관 2242억 순매수

코스닥이 기관 매수세에 힘입어 큰 폭으로 오르며 771.28로 장을 마감했다. 미국발 기술주 강세 흐름이 이어진 가운데 정책 포럼에서 기술 중소·벤처기업의 상장 여건과 시장 체질 개선 논의가 맞물리면서 투자심리도 개선됐다.28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 27.45포인트(3.69%) 오른 771.28에 거래를 마쳤다. 지수는 756.90으로 출발한 뒤 장중 773.28까지 올라 연중 흐름을 끌어올렸고, 장중 저점은 756.57이었다.수급별로는 기관이 2242억원어치를 순매수하며 상승장을 주도했다. 반면 외국인은 1849억원, 개인은 311억원어치를 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 18억원 순매도, 비차익거래 1751억원 순매도로 전체 1769억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반도 강세였다. 상승 종목은 1141개, 하락 종목은 527개였고 보합은 68개였다. 상한가 종목은 6개, 하한가 종목은 2개로 집계됐다. 거래량은 5억3301만5000주, 거래대금은 6조6721억8500만원이었다.시가총액 상위 종목들도 대부분 올랐다. 알테오젠(196170)은 2.06% 오른 22만3000원, 에코프로(086520)는 3.09% 오른 7만6700원, 에코프로비엠(247540)은 3.07% 오른 9만7500원에 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 6.12% 오른 18만5500원, 레인보우로보틱스(277810)는 15.08% 급등한 40만4500원, 이오테크닉스(039030)는 5.95% 오른 41만8500원을 기록했다. 심텍(222800)과 원익IPS(240810)도 각각 8.79%, 6.08% 상승했다.특히 로봇 관련 종목 강세가 두드러졌다. 레인보우로보틱스가 15% 넘게 뛰었고 로봇 관련주 전반에 매수세가 유입됐다. 삼성전자의 로봇 사업 현장 점검 소식과 다음 달 예정된 엔비디아 AI 데이 서울 2026 참석 일정이 부각되면서 관련 기대가 반영된 것으로 풀이된다.개별 종목별로는 지니언스가 27만300원으로 상한가를 기록했고, 케이아이엔엑스는 15만6600원, 피앤에스로보틱스는 5120원, 에스피소프트는 4840원, 빛과전자는 4195원으로 나란히 급등 마감했다. 반면 다보링크는 442원으로 하한가를 기록했고, 모아라이프플러스는 257원으로 29.78% 하락했다. 지씨셀과 스튜디오미르, 알멕도 두 자릿수 낙폭을 나타냈다.이날 서울 여의도에서는 코스닥 개편 환경 속 기술 중소·벤처기업의 기업공개 기회와 과제를 주제로 한 정책 포럼도 열렸다. 시장 체질 개선과 기술기업 상장 문턱 설계 방안이 논의되면서 성장기업 중심 시장으로서 코스닥의 역할에 관심이 다시 모였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자