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검색 상위 20개 중 17개 상승… SK하이닉스·삼성전자 나란히 9%대 급등

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 10 28 15:55 수정 2026 10 28 15:55
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28일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목 가운데 17개가 상승했다. 검색 1위 SK하이닉스(000660)는 148만7000원, 2위 삼성전자(005930)는 24만2000원에 거래를 마쳤다. 두 종목 모두 9% 넘게 오르며 상위권의 관심을 이끌었다.

SK하이닉스는 10.89% 상승했다. 장중 저가 135만8000원에서 고가 149만5000원까지 움직였다. 삼성전자는 9.01% 올랐으며 저가 22만8000원, 고가 24만3000원을 기록했다. 검색 3위 삼성전기(009150)도 8.74% 상승한 130만6000원에 마감했다. 장중 가격 범위는 120만8000∼133만8000원이었다.



상승률은 검색 14위 멜콘(179880)이 가장 높았다. 멜콘은 21.35% 오른 1만9210원에 마감했고 장중 1만5830∼1만9990원에서 거래됐다. 검색 17위 안랩(053800)은 19.63% 상승한 11만900원이었다. 고가는 11만9400원, 저가는 8만9200원이다. 검색 9위 SK스퀘어(402340)는 11.23% 오른 92만1000원, 검색 4위 삼성전자우(005935)는 11.10% 상승한 19만100원에 장을 마쳤다.

하락 종목은 3개였다. 검색 13위 HD현대중공업(329180)이 2.06% 내린 28만5500원으로 낙폭이 가장 컸다. 장중 28만4000∼29만6000원을 기록했다. 검색 16위 LG이노텍(011070)은 1.74% 하락한 36만8000원에 마감했다. 고가는 37만1500원, 저가는 33만5500원이었다. 검색 12위 한화오션(042660)은 0.94% 내린 5만2500원이었다.

거래량은 멜콘이 23,062,873주로 가장 많았다. 삼성전자는 16,758,790주, 대한광통신(010170)은 12,020,036주가 거래됐다. 거래대금은 SK하이닉스가 5조6129억5400만원으로 가장 컸고 삼성전자가 4조57억5100만원으로 뒤를 이었다. 삼성전기는 1조1625억4300만원이었다. 검색 1∼3위 종목이 거래대금에서도 나란히 상위에 올라 검색 관심이 실제 거래로 이어졌다.

상위 20개 종목의 마감 흐름은 상승 17개, 하락 3개로 갈렸다. 멜콘과 안랩은 19% 넘게 올랐고 SK스퀘어, 삼성전자우, SK하이닉스도 두 자릿수 상승률을 기록했다. 반면 하락한 세 종목의 낙폭은 모두 3% 미만이었다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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