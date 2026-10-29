[서울데이터랩] 미국 증시, 반도체 강세 속 혼조…S＆P500·나스닥 상승 마감

28일(현지 시간) 미국 뉴욕증시는 주요 지수별로 엇갈린 흐름을 보인 가운데 S＆P500과 나스닥이 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 97.53포인트(0.19%) 오른 52,475.10에 거래를 마쳤고, S＆P500지수는 21.38포인트(0.28%) 상승한 7,743.98을 기록했다. 나스닥 종합지수는 72.04포인트(0.27%) 오른 26,549.85로 장을 마감했으며, 나스닥100지수도 161.72포인트(0.55%) 상승한 29,813.16에 마쳤다.반면 경기 민감도를 반영하는 다우운송지수는 505.74포인트(2.46%) 급락한 20,041.78로 내려앉아 업종별 온도 차를 드러냈다. 시장의 변동성 우려를 나타내는 VIX 지수는 0.61포인트(3.48%) 하락한 16.91로 마감해 전반적인 투자 심리는 비교적 안정적인 모습을 보였다.이날 시장에서는 반도체와 기술주가 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다. 필라델피아 반도체지수는 201.50포인트(1.76%) 오른 11,684.00으로 마감하며 주요 지수 상승을 뒷받침했다. 나스닥 대형주 가운데 브로드컴은 2.77%, AMD는 3.24%, ASML홀딩 ADR은 1.67%, 인텔은 1.91% 상승했다. 특히 SK하이닉스 ADR은 13.30% 급등했고, 마이크론 테크놀로지도 5.86% 오르며 반도체 업종 전반의 매수세를 이끌었다.다만 대형 기술주 흐름은 엇갈렸다. 엔비디아는 1.17% 하락했고 애플은 0.94%, 메타는 1.24%, 테슬라는 0.80% 각각 내렸다. 반면 아마존은 0.59% 상승했고 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 1.34%, 1.60% 올랐다. 마이크로소프트는 0.06% 하락해 보합권에 머물렀다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 중에서는 오라클의 강세가 두드러졌다. 오라클은 10.73% 급등한 144.54달러로 마감했고, 거래 대금은 113억 달러에 달했다. 금융주에서는 JP모건체이스가 1.05%, 뱅크오브아메리카가 0.34% 상승했고, 에너지주인 엑슨모빌 홀딩스와 셰브론도 각각 1.17%, 0.43% 올랐다. 방어주 성격의 코카콜라는 0.60%, 존슨앤드존슨은 0.86% 상승했다.반면 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.49%, 비자는 0.31%, 프록터앤드갬블은 0.61%, 유나이티드헬스 그룹은 0.80% 하락했다. 델테크놀로지는 1.63% 내렸고, 머크도 0.63% 약세를 보였다. 업종 대표주들이 혼재된 흐름을 나타내면서 시장은 특정 테마보다는 종목별 차별화 장세를 이어가는 모습이었다.거래량 측면에서는 나스닥 종합지수가 14억8391만3000주, S＆P500이 30억2329만5000주를 기록해 활발한 거래가 이어졌다. 지수 상승 폭은 크지 않았지만 반도체 업종의 상대적 강세와 낮아진 변동성 지표는 기술주 중심의 위험 선호 심리가 유지되고 있음을 시사했다. 다만 다우운송지수의 큰 폭 하락과 일부 초대형 기술주의 약세는 지수 전반의 추가 상승에는 부담 요인으로 작용할 가능성을 남겼다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자