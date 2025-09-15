“인생에서 가장 후회되는 선택”…쿨케이, ‘병역 비리’ 20년 만에 심정 고백

모델 출신 사업가 쿨케이(본명 김도경)가 병역 기피를 시도했던 자신의 과거를 언급하며 후회의 심정을 전했다.쿨케이는 지난 14일 소셜미디어(SNS)에 짤막한 영상을 올렸다. 그는 영상에서 “인생에서 너무 후회되는 선택이 하나 있다. 20대 때 군대 가기가 너무 싫었다. 엄청 잘못된 선택을 했다”고 말문을 열었다.이어 “그 후로 너무 창피하고 부끄러워서 어떻게든 과거를 바꿔보려고 하고 잊어보려고 했지만 그럴수록 내가 저지른 실수에 갇혀버렸다”며 “사람들은 아직도 내게 손가락질한다. 평생 손가락질당해도 마땅하다”고 말했다.그는 “내가 군 복무를 다 마쳤고 예비군과 민방위까지 전부 끝냈다는 건 중요하지 않다. 중요한 건 잘못된 선택과 실수다”라며 “과거의 선택을 바꿀 수 있을까. 아무리 노력하고 후회해도 그것조차 내 인생이더라. 당연한 건데 받아들이는 데 너무 오래 걸렸다”고 심정을 털어놨다.다만 쿨케이는 “깨달은 게 있다. 우리가 바꿀 수 있는 게 있더라. 지금부터의 선택이다”라며 “죽도록 후회되는 과거의 선택에서 본인을 놓아줘야 한다. 분명히 더 행복한 날이 우리를 기다리고 있을 것”이라고 말했다.앞서 쿨케이는 2003년 밴드 부활의 ‘예스터데이’(YESTER DAY) 연출을 맡아 국내 최연소 뮤직비디오 감독으로 데뷔했다. 이후 음악·패션·방송 등 다양한 분야에서 활동을 이어나갔고, 2004년 방송인 노홍철과 한 수염 대회에 참가한 것을 계기로 모델 활동을 시작했다.쿨케이는 2006년 현역 입영대상자로 판정받았으나, 커피 가루 등을 마신 뒤 괄약근에 힘을 줘 순간적으로 혈압을 높이는 등의 수법을 사용해 공익근무(사회복무요원)에 해당하는 4급 판정을 받은 혐의로 기소됐다.쿨케이는 2008년 징역 8월에 집행유예 2년을 선고받고, 그해 11월 입대한 뒤 2010년 만기 전역했다.쿨케이는 지난해 거주지를 태국 방콕으로 옮기고 뮤직비디오 감독과 의류 사업가 등의 일을 병행하고 있는 것으로 전해졌다.최종범 인턴기자