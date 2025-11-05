logo
조정석, 지각한 이서진에 ‘작심 일침’

입력 2025 11 05 22:53 수정 2025 11 05 22:53
“이 업계는 시간 약속 중요해”

유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'
배우 조정석이 부캐릭터 ‘조점석’으로 변신, 배우 이서진에 일침을 날렸다.

4일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에는 디즈니+ 시리즈 ‘조각도시’ 주연 배우 지창욱, 도경수가 게스트로 등장했다.

두 사람의 일일 매니저로는 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진’ 촬영 중인 이서진과 김광규가 함께했다.

‘조점석’이라는 부캐로 등장한 조정석은 “오늘 중요한 분들이 오시는데 이분들을 케어하는 매니저분들도 중요하지 않나. 오늘 일일 매니저분들도 잠시 소개해드리겠다”고 말문을 열었다.

그는 이어 “지금 초대손님들이 약간 늦어서 기다리고 있다. 사실 이 업계는 시간 약속이 중요하다고 들었는데 매니저분들이 시간 약속을 잘 안 지키시는 것 같다”고 장난스럽게 지적해 웃음을 자아냈다.

이에 이서진은 “우리 로드 매니저가 운전이 서툴러서 그렇다”며 김광규에게 사과를 권했다.

김광규는 “시간을 맞출 수 있었는데 이서진 씨가 20분 넘게 지각했다”고 맞받아쳤고, 두 사람은 서로를 탓하며 즉석 상황극으로 폭소를 유발했다.

