이수혁 출연에 공개 전부터 기대 한 몸…새해 개봉되는 ‘한국형 스릴 영화’

‘시스터’ 스틸. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

‘시스터’ 티저 예고편. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

‘시스터’ 포스터. 스튜디오 산타클로스엔터테인먼트

배우 이수혁이 주연을 맡은 납치 스릴러 영화 ‘시스터’에 기대감이 모이고 있다.‘시스터’는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란(정지소 분)과 모든 것을 계획한 태수(이수혁 분), 그리고 이를 벗어나고자 극한의 사투를 펼치는 인질 소진(차주영 분) 사이에서 펼쳐지는 이야기를 담았다.이수혁은 영화 ‘파란’, ‘파이프라인’과 드라마 ‘S라인’, ‘우씨왕후’ 등을 통해 스크린과 안방극장을 넘나들며 배우로서의 존재감을 보여줬다. 사극, 현대극, 판타지물 등 여러 장르에서 연기를 시도해 넓은 스펙트럼을 증명하고, 특유의 날 선 카리스마로 자신만의 캐릭터를 구축해 온 그는 국내를 넘어 글로벌 무대에서도 주목받으며 영향력을 키워가고 있다.이번 작품에서는 거액의 돈을 노리고 모든 계획을 주도하는 납치범 태수 역을 맡았다. 냉혈한을 연기하며 섬뜩한 긴장감을 형성해 극의 중심을 잡을 예정이다.30일 공개된 영화 스틸에는 이수혁의 강렬한 아우라가 담겼다. 건녀편에 앉은 상대를 매섭게 노려보는 날카로운 눈빛은 모든 상황이 그의 설계 아래 놓여있음을 암시한다. 소진의 납치를 주동하며 공범 해란을 통제하려는 냉혹한 본성도 선명하게 드러난다.또 다른 스틸에는 어두운 숲을 배경으로 의미심장하게 서 있는 태수의 모습이 담겨, 인적이 드문 장소에서 어떤 일이 벌어지게 될지 긴장감을 자아낸다.최근 공개된 ‘시스터’ 티저 예고편에는 긴장감 넘치는 영화 장면들이 곳곳에 담겨 시선을 끌기도 했다. “저한테 왜 이러시는지 모르겠는데요”라는 소진의 대사는 그녀가 납치된 상황을 전하며 긴박감을 끌어 올린다.이후 해란과 태수, 소진의 대화가 텍스트로 교차한 뒤, 결박된 소진이 공포에 휩싸인 모습으로 등장해 두 손에 땀을 쥐게 한다.싸늘한 눈빛으로 “나도 그 사람 딸이야”라고 말하는 해란은 극에 숨겨진 비밀이 있다는 것을 암시하며 궁금증을 자극한다. 비정한 표정의 태수, 탈출을 위해 사투를 벌이는 소진의 모습이 그려지며 과연 그녀가 해란과 태수로부터 도망칠 수 있을 것인지 궁금하게 만든다.폐쇄된 공간에서 벌어질 극한의 납치극, 이수혁을 포함한 세 배우의 열연 등이 선사할 고밀도 서스펜스로 기대를 한 몸에 받는 ‘시스터’는 내년 1월 28일 극장 개봉한다.최종범 인턴기자