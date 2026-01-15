“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우

그룹 포미닛 출신 배우 허가윤이 과거 학교폭력을 당한 사실을 고백하고 있다. 유튜브 채널 ‘세바시 강연’ 캡처

그룹 포미닛 출신 배우 허가윤(35)이 과거 학교폭력을 당한 사실을 고백했다.허가윤은 지난 14일 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에 올라온 영상에서 “가수가 되는 게 너무 간절하고 절실했다”는 사연을 들려줬다.그는 “그게 어느 정도였냐 하면 한 번은 다른 학교 친구와 싸움했던 적이 있다”며 “싸움이라고 할 수 있나. 지금으로 말하면 학교폭력에 휘말렸던 것 같다”고 운을 뗐다.허가윤은 “다른 학교 친구가 ‘내 이야기를 안 좋게 하고 다닌다’고 들었다면서 싸우고 싶다고 하더라”며 회상했다.이어 “무서워서 ‘나는 안 싸울 거다. 그냥 나 때려. 얼굴만 빼고 때려줘’라고 했다”고 돌이켰다.허가윤은 당시 그렇게 말했던 이유에 대해 “연습생 생활을 하고 있었고 교정도 하고 있어서 맞으면 다음 날 티가 날 것 같았고, 회사에서 알면 꿈을 이루는 데 큰 문제가 생길 것 같았다”고 설명했다.그러면서 “머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다”며 “‘나는 가수가 돼야 되니까 여기서 망하면 안 된다’ 이런 생각으로 맞기만 했다”고 했다.허가윤은 “그 친구도 제가 계속 맞기만 하니까 조금 그랬나 보더라”며 “마지막에는 ‘너도 때려’ 하면서 제 손을 갖고 막 이렇게 때리라고 하더라”고 부연했다.그는 “지금은 웃으면서 이야기하지만, 그 이후로 트라우마가 돼서 혼자 다니는 것도 무서워하고 사람을 잘 못 믿게 됐다”고 토로했다.허가윤은 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔해 ‘핫이슈’, ‘이름이 뭐예요’, ‘미쳐’ 등 히트곡으로 인기를 얻었다. 2012년 MBC 드라마 ‘빛과 그림자’를 통해 배우로도 데뷔했다.온라인뉴스부