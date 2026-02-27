logo
86세男♥64세 트랜스젠더女…3번 이혼에도 사랑에 빠진 사연은?

하승연 기자
입력 2026 02 27 21:42 수정 2026 02 27 21:42
일본에서 22세 연상의 남성과 연애하며 삶을 즐기는 64세 트랜스젠더 여성의 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다. SCMP
일본에서 22세 연상의 남성과 연애하며 삶을 즐기는 64세 트랜스젠더 여성의 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 온라인상에서는 가와사키시에 거주하는 쿠보야마(64)씨의 사연이 알려지며 화제를 모으고 있다.

과거 촉망받는 정보통신 전문가로 고소득을 올리던 쿠보야마씨는 7년 전 성전환 수술을 받았다. 어린 시절부터 여성 복장과 화장에 끌렸던 그는 40대에 뒤늦게 자신의 정체성을 찾기로 결심했다.

그의 현재 일상은 화려한 공주님 스타일로 가득하다. 그는 금발 가발과 화려한 메이크업, 서구식 드레스를 즐기며 집안 곳곳을 공주 분위기로 꾸미고 있다.

한때는 타인의 시선을 신경 쓰며 여성으로 보이는지에 집착하기도 했으나, 이제는 “나는 나일 뿐”이라는 자아 존중감을 회복했다고 한다.

이런 그의 곁에는 3년 전 만난 연인 모리모토 가즈나리(86)씨가 있다. 전직 농업 종사자인 모리모토씨는 쿠보야마씨를 보자마자 첫눈에 반했다.

세 번의 이혼 경력이 있는 모리모토씨는 쿠보야마씨를 있는 그대로의 여성으로 존중하며 매 순간 진심 어린 애정을 표현하는 것으로 알려졌다.

쿠보야마씨는 “그는 늘 ‘고맙다’, ‘미안하다’고 정중하게 말하는 사람”이라며 “그와 함께 있으면 천천히, 그리고 부드럽게 살아가는 기분이 들어 정말 행복하다”고 전했다.

다만 주변에서는 80대 중반인 연인의 건강과 향후 병간호 문제에 대한 우려도 나온다.

그러나 쿠보야마씨는 “세상의 이해를 구하기보다 나를 이미 이해해 주는 사람과 함께하는 삶을 택했다”며 현재의 사랑에 집중하겠다는 의지를 보였다.

해당 사연을 접한 현지 누리꾼들은 “타인의 시선을 이겨낸 용기가 대단하다”, “남은 시간 동안 두 사람이 행복한 사랑을 하길 바란다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

