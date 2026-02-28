logo
성시경, 다이어트 이유 눈길… “민폐 끼치면 안 되니깐”

입력 2026 02 28 11:56 수정 2026 02 28 11:56
유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’
가수 성시경이 화장품 브랜드 모델로 발탁된 후 혹독한 다이어트를 통해 체중을 감량했다.

26일 방송인 최화정의 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에 공개된 영상에 출연한 성시경은 이전보다 한층 갸름해진 모습으로 등장했다.

성시경은 다이어트를 결심한 배경에 대해 “화장품 모델이 됐기 때문”이라며 “모델 제안을 수락한 이상 (브랜드에) 민폐를 끼치면 안 되겠다고 생각했다”고 밝혔다.

이어 “평소 콘서트를 위해 술과 담배를 끊은 적은 있어도 살을 뺀 적은 없었다. 관객들은 내 노래를 들으러 오기 때문”이라고 말했다.

“하지만 화장품은 노래를 듣는 게 아니니 어떻게든 (살을) 빼야 했다. 한 달 동안 거의 계란과 고구마만 먹었다”며 그간의 노력을 설명했다.

성시경 SNS
이에 최화정은 몰라보게 달라진 성시경의 외모에 “살짝 설렌다. 왜 이렇게 잘 생겼어?”라며 웃었다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
