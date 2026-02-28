logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘6월 출산’ 남보라 “딸 원했지만… 아들 맘입니다”

입력 2026 02 28 09:34 수정 2026 02 28 11:57
기사 소리로 듣기
다시듣기
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’


배우 남보라가 오는 6월 출산을 앞두고 태아의 성별을 공개했다.

27일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’에서는 남보라의 일상이 그려졌다.

이날 남보라는 지난주 방송에서 밝히지 않았던 콩알이의 성별을 가족들에게 공개하기로 했다.

아버지가 화상 통화로 함께한 가운데 가족들은 콩알이의 성별을 확인하는 젠더 리빌 파티를 준비했다.

아버지는 “분명 딸이다. 네 엄마 임신한 걸 많이 봤는데, 하는 행동만 봐도 안다. 네 뱃속에 있는 걸 뭘 공개하냐”고 자신했다.

붐이 “아들, 딸 다 상관없냐”고 묻자, 남보라는 “사실 딸을 원한다. 남편도 딸을 원했다”고 답했다.

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’
KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’


남보라가 떨리는 손으로 풍선을 터뜨리자 파란색 풍선이 쏟아져 나왔다.

남보라가 “아들 맘입니다”라고 외치자 아버지는 “왜 틀렸지”라고 혼잣말해 웃음을 자아냈다. 어머니는 “손자 맞을 준비하시라”며 크게 웃었다.

이어 동생들이 준비한 케이크 촛불을 끄며 “우리 가족 행복하고, 우리 콩알이 건강하고 예쁘게 태어나게 해주세요”라고 소원을 빌었다.

뉴시스
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

    thumbnail - “남편 장동건 모르는 속병” 무당 말에…고소영 눈물 터졌다

  2. BTS 컴백에 경복궁 문 닫는다… 광화문 공연날 “휴궁 예정”

    thumbnail - BTS 컴백에 경복궁 문 닫는다… 광화문 공연날 “휴궁 예정”

  3. “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

    thumbnail - “가문의 영광” 최양락♥팽현숙, 결혼 38년 차에 ‘경사’

  4. 86세男♥64세 트랜스젠더女…3번 이혼에도 사랑에 빠진 사연은?

    thumbnail - 86세男♥64세 트랜스젠더女…3번 이혼에도 사랑에 빠진 사연은?

  5. “요금 2만원입니다” 했더니 머리 걷어차…택시기사 뇌출혈

    thumbnail - “요금 2만원입니다” 했더니 머리 걷어차…택시기사 뇌출혈

  6. 결혼 3달 앞두고 놀라운 변신…‘문원♥’ 신지, 웨딩드레스 화보 공개

    thumbnail - 결혼 3달 앞두고 놀라운 변신…‘문원♥’ 신지, 웨딩드레스 화보 공개
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved