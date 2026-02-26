“제사는 장남 몫” 맏며느리에 떠넘기고 연락 끊은 시누이들

시누이들이 고령의 시어머니를 이유로 제사 책임을 맏며느리에게 일방적으로 넘긴 뒤, 약속했던 돈도 보내지 않고 연락까지 끊었다는 사연이 전해졌다.24일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 60대 주부 A씨는 삼남매 중 장남과 결혼해 30년간 시댁 제사를 도맡아 왔다고 밝혔다.A씨에 따르면 2년 전 시누이들은 “어머니가 이제 제사 음식을 준비하기 어려우실 것 같다”며 “제사는 장남 몫이니 다음 명절부터 올케 집에서 지내자”고 통보했다. A씨가 남편과 상의해보자고 하자 시누이들은 “상의할 게 뭐가 있느냐”며 “우리는 관여하지 않겠다. 성의 표시로 매달 10만원씩 보내겠다”고 말했다고 한다.그러나 A씨는 “초기 한두 번을 제외하고는 제삿날에 참석하지 않았고, 약속했던 월 10만원도 제대로 받지 못했다”고 주장했다. 그는 “금전적인 부분도 문제지만 안부 인사 한 번 없는 것이 더 서운하다”며 “남편은 형편이 어려워서 그렇다며 감싸지만 이해가 되지 않는다”고 토로했다.이에 대해 양지열 변호사는 “과거에는 장남이 상속을 더 받는 대신 제사를 책임지는 관습이 있었지만 현재는 상속이 평등해진 만큼 장남이 반드시 제사를 전담해야 한다는 법적 근거는 없다”고 설명했다.박상희 심리학 교수 역시 “어머니가 힘들다면 가족이 함께 논의해야 할 문제”라며 “한 사람에게 부담을 전가하고 연락까지 끊는 것은 배려가 부족한 태도”라고 지적했다.한편 최근 조사에서도 2040세대가 명절을 스트레스로 느끼는 가장 큰 이유로 ‘가족 및 친척의 간섭’을 꼽아, 세대 간 명절 갈등이 적지 않음을 보여줬다.김유민 기자