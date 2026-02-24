치매·낙상 예방부터 실버체조까지…부모님 ‘100세 운동교실’ 딱! [알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

Q. 집에만 계시는 부모님께 운동을 권하고 싶다면.A. 국민건강보험공단이 운영하는 ‘건강 100세 운동 교실’을 활용해보자. 전문 강사와 함께 하루 60분, 주 2~3회, 연 60회 내외로 다양한 운동을 배울 수 있다. 표준운동 프로그램을 비롯해 치매·낙상 예방 운동, 요가, 실버체조, 댄스스포츠 등 종목도 다양하다. 신체기능·우울증 검사 등 건강측정과 영양 관리, 정신건강, 만성질환 관리 강좌도 함께 제공한다.Q. 프로그램은 어떻게 진행되나.A. 대면과 비대면 방식으로 운영된다. 대면 수업은 전국 경로당, 야외 공간, 복지관 등에서 진행되며 비대면 수업은 화상회의 앱을 통해 참여할 수 있다. 운영 기간은 3월부터 11월까지이며 지역별 일정과 장소는 다를 수 있다. 자세한 내용은 공단 고객센터(1577-1000)로 문의하면 된다.Q. 참여 신청 방법은.A. 가까운 국민건강보험공단 지사를 방문하거나, 공단 홈페이지에서 신청서를 내려받아 우편이나 팩스로 접수하면 된다. 강좌 개설 시 담당자가 참여 방법과 일정, 장소를 개별 안내한다. 선착순 마감될 수 있으므로 사전 문의 후 신청하는 것이 좋다.