logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“성인되자마자 출산했다가…” 윤시윤, 가정사 첫 고백

입력 2025 08 17 15:35 수정 2025 08 17 15:35
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤시윤
SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤시윤


배우 윤시윤이 방송 최초로 가정사를 털어놓는다.

17일 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 ‘자기 관리 끝판왕’ 윤시윤이 엄마와 몽골로 떠나 그동안 한 번도 밝히지 못했던 이야기를 털어놓는다.

윤시윤 모자(母子)는 확연히 상반되는 여행 짐 규모에서부터 ‘극과 극’ 모자 여행을 예고했다. 단출한 어머니의 짐과는 달리 윤시윤은 커다란 캐리어와 배낭 2개를 준비해 오는가 하면, 촘촘하게 짜놓은 여행 계획표까지 공개해 감탄을 자아냈다.

SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤시윤
SBS ‘미운 우리 새끼’ 윤시윤


방송에서는 어린 나이에 윤시윤을 홀로 키운 어머니의 이야기가 공개돼 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들 예정이다. 성인이 되자마자 엄마가 되어버린 윤시윤의 어머니는 어려운 가정 형편 탓에 100일도 안 된 아들 시윤을 할머니 집에 맡기고 떨어져 살아야 했다고 밝혔다.

윤시윤은 어린 시절 사람들 앞에서 엄마라고 부를 수도 없었다고 해 안타까움을 자아냈다.

생계 때문에 아들의 운동회에 참석하기 힘들었던 윤시윤의 어머니는 잠깐 시간을 내 찾아간 아들의 학교에서 충격적인 모습을 보고 눈물을 쏟은 사연도 공개한다.

“지금도 그 모습이 안 잊힌다”라며 마음 아파하는 어머니에게 아들 윤시윤은 진심 어린 위로를 건네며 가슴속 이야기를 전했다.

MC 신동엽 역시 윤시윤과 비슷했던 자신의 어릴 적 상황이 떠올라 이야기를 듣는 내내 울컥하는 모습을 보였다. 과연 모두의 마음을 울린 윤시윤 모자의 사연은 어떤 것일지, 이목이 집중된다.

뉴스24
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

    thumbnail - “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

  2. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    thumbnail - “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  3. ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

    thumbnail - ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

  4. 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

    thumbnail - 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

  5. “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

    thumbnail - “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

  6. “날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당

    thumbnail - “날씨가 쾌청” 했더니…신입 반응 “조선족이세요?” 황당
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved