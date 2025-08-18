logo
김종국 ♥결혼 소식 이어…“결혼합니다” 송지효, 신동과 ‘충격 발표’

하승연 기자
입력 2025 08 18 16:23 수정 2025 08 18 16:23
SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처
SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처


그룹 슈퍼주니어 멤버 신동과 배우 송지효가 결혼 발표를 해 멤버들을 당황하게 했다.

지난 17일 방송한 SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’에선 두 사람이 결혼 상황극을 펼쳤다.

신동은 “지효 예비 신랑 신동이라고 합니다”라고 말했다. 송지효는 “우리 결혼하기로 했다”고 덧붙였다.

방송인 하하는 “지효 아직 이혼 안 했다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처
SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처


SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처
SBS TV 예능 프로그램 ‘런닝맨’ 방송화면 캡처


이에 신동은 “저도 과거에 할 뻔했던 전적이 있어서 괜찮다”고 답했다.

송지효는 “우리 둘 다 아픔이 있어서 감싸주기로 했다”고 했다.

가수 김종국은 “우리 집으로 들어오려면 운동을 좀 해야 한다”고 말했다.

신동은 “낙법 보여드리겠다”며 앞구르기를 했고, 멤버들은 이를 보고 감탄했다.

한편 김종국은 이날 팬카페에 글을 올려 “저 장가갑니다. 올해가 데뷔 30주년인데 앨범 대신 반쪽을 만들었네요. 축하해 주시고 응원해 주십시오”라며 결혼 소식을 직접 알렸다.

